Ana Torroja ya no es así: el cambio más drástico que verás en una artista

Ana Torroja es una de las artistas más queridas del país. Tiene a sus espaldas una carrera plagada de éxitos, pero hay uno que brilla más que el resto: su paso por Mecano. Este grupo es, sin lugar a dudas, la banda más popular de España. Estaba compuesta por los hermanos Cano y por Ana. Todo iba bien hasta que empezaron a tener problemas entre ellos y en 1998 decidieron emprender aventuras en solitario. La vocalista ha tenido mucha suerte y no ha desaparecido de los escenarios.

Las últimas informaciones están generando un gran revuelo. Ana ha posado en un evento y ha revolucionado a todos los periodistas. Ya no queda nada de aquella joven artista de pelo corto que cautivó al público, aunque la esencia sigue siendo la misma. Ha experimentado un cambio radical. Está irreconocible. El medio ‘El Nacional’ asegura que se ha sometido a una infinidad de operaciones. “La cara, los morros y los pechos”, escriben. Tiene 63 años y está más joven que nunca.

El aspecto físico de la cantante

Ana Torroja se ha ganado el respeto de todos. La disolución de Mecano no afecto a su carrera musical, aunque sí supuso un golpe para ella. Todavía tiene que dar explicaciones sobre el tema, aunque hay una realidad: todo fue cosa de los hermanos Cano. Uno le echa la culpa al otro y viceversa. Lo único que les queda es una colección de canciones que siguen pasando de generación en generación. La banda ha desaparecido de los escenarios, pero no del imaginario colectivo. Por eso el último posado de Ana está generando tantos comentarios.

Cuando la cantante se hizo conocida tenía un aspecto andrógeno, pero siempre ha defendido que era igual que todos y todas. Una de sus grandes luchas ha sido la igualdad, por eso no le ha importado los comentarios de sus detractores. El público le ha escuchado, de ahí que sus proyectos hayan tenido tanto éxito.

Ahora posa delante de los medios con total confianza. Tiene el pelo más largo y también usa otro tipo de ropa, aunque no ha perdido su esencia moderna. “La barrera que he superado fue tratar de diferenciarme y no engañar al público entre mi carrera en solitario y lo que fue mi carrera en Mecano”.

Ana Torroja tiene más fuerza que nunca

Ana reconoce que cuando Mecano se separó pensó que su carrera iba a terminar. Sintió miedo y estuvo convencida de que todo había acabado. Pero sacó fuerzas y demostró que estaba completamente preparada para brillar sin ayuda de nadie. En ese momento su aspecto físico cambió ligeramente, aunque fue un cambio bastante más ligero. “No sabía si iba a ser capaz de llevar a cuestas la música como solista. Me dio miedo. Ese momento fue difícil”, comenta en una de sus entrevistas.

La operación de nariz

Muchos medios aseguran que Ana Torroja se ha operado la nariz, otro aspecto que ha contribuido a su cambio físico. Ha sido un cambio favorable porque ahora está mucho más joven. En una de sus intervenciones habló de este tema y reflexionó sobre la edad. “En España a una artista no le perdonan que envejezca”, comentó. Quizá sea ese el motivo por el que no deja de experimentar. Tiene 63 años y su apariencia sigue generando muchos rumores.