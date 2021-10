El delito de omisión del deber de socorro aparece tipificado en el artículo 195 del Código Penal: «El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno». La cosa empeora si el conductor que ha provocado el accidente se ha dado a la fuga, porque en este caso puede enfrentarse a una pena de hasta cuatro meses de cárcel si el acciente se ha debido a una imprudencia. Esto es lo que ocurre por no socorrer a alguien en un accidente.

Multas por omisión del deber de socorro

Tal y como explican las autoridades competentes, si somos testigos de un accidente de tráfico, debemos seguir la regla PAS (Proteger, Avisar y Socorrer). Por lo tanto, el primer paso consiste en hacer que la zona sea segura. Luego, avisamos a los servicios de emergencia. Y, por último, ayudamos a las víctimas dentro de nuestras capacidades.

No solicitar la ayuda de un tercero cuando no podemos prestar socorro de manera directa conlleva una pena de prisión de entre 3 y 12 meses. Si somos nosotros quienes hemos causado el accidente de forma fortuita, omitir el auxilio de los heridos, se aplica una pena de prisión de 6 a 12 meses, así como una multa, también de 6 a 12 meses.

En caso de que el accidente de tráfico se haya producido por una imprudencia, la multa por omisión de socorro que se nos aplicaría sería de 6 a 24 meses, y deberíamos enfrentarnos a una multa de 6 a 24 meses.

Cómo socorrer a alguien en un accidente



Si estamos en nuestro vehículo y tenemos que bajarnos a ayudar a las víctimas, en primer lugar tenemos que asegurarnos de que no vengan otros vehículos.

Luego, llamos a los servicios de emergencia y señalizamos el acciente para que el resto de vehículos reduzcan la velocidad. Encendemos las luces de emergencia, colocamos los triángulos de emergencia y nos ponemos el chaleco reflectante.

Si no tenemos experiencia en primeros auxilios, es mejor que no movamos a las víctimas. Si bemos mucha sangre, debemos taponer la herida con una tela limpia.

Y, por último, tenemos que dar nuestros datos a las autoridades. En el caso de vehículos que se dan a la fuga, si no hay testigos, es muy complicado que las víctimas puedan reclamar al Consorcio de Seguros una indemnización si no hay testigos.