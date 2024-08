Alarma en la familia de Julián Muñoz: pillan a su hija en el hospital y su cara lo dice todo

La situación de salud de Julián Muñoz, el ex alcalde de Marbella, continúa generando gran inquietud entre sus seres queridos y aquellos que han seguido su trayectoria. Con 76 años, Julián sigue luchando contra un cáncer de pulmón que lo ha llevado a ser ingresado en varias ocasiones en los últimos meses y los últimos días han sido especialmente difíciles para su familia.

En este contexto, la preocupación aumentó cuando su hija Eloísa Muñoz fue vista en las inmediaciones del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, donde su padre ha estado ingresado durante los últimos días. Los medios de comunicación no tardaron en captar el momento en el que Eloísa llegaba al hospital, visiblemente afectada y evitando responder a las preguntas que le hicieron sobre el estado actual de su padre. Su cara demuestra que la situación no es fácil, pero no está dispuesta a darle la espalda a su padre.

El cáncer que padece Julián ha sido descrito como «galopante» y la noticia de este nuevo ingreso hospitalario ha disparado las alarmas. La familia ha sido muy cautelosa al proporcionar detalles sobre la evolución de su estado de salud, lo que ha generado un clima de incertidumbre. El nieto de Julián, Fran Redondo, había confirmado recientemente el ingreso hospitalario, calificando la situación como un «momento complicado» y reconociendo que su abuelo siente miedo ante lo que podría suceder.

La situación que atraviesa de Julián Muñoz

A pesar de esta situación tan delicada, Julián Muñoz sigue recibiendo el apoyo incondicional de su círculo más cercano, especialmente de su ex mujer, Mayte Zaldívar, y sus hijas. La empresaria, en una reciente entrevista en el programa ‘¡De Viernes!’, ofreció un atisbo de esperanza al mencionar que, aunque hace unos meses la situación era crítica, el avance de la enfermedad parece haberse estabilizado, lo que ha traído un poco de tranquilidad a la familia. Sin embargo, no se puede ignorar la gravedad de su estado, que sigue siendo motivo de gran preocupación.

Rappel Payá, conocido vidente y amigo cercano de Julián, también ha compartido sus impresiones sobre la salud del exalcalde, describiendo a Muñoz como «pachuchito» y señalando que, aunque se encuentra rodeado de cariño, su situación es bastante frágil. Las palabras de Rappel, junto con la evasiva respuesta de Eloísa Muñoz, han incrementado la preocupación sobre lo que podría deparar el futuro para Julián Muñoz.

El ingreso más reciente de Muñoz se produjo tras dos meses de aparente estabilidad, lo que hace temer que su salud haya sufrido un nuevo deterioro. La familia, fiel a su deseo de mantener la privacidad en este difícil momento, no ha querido dar más detalles sobre el estado actual del ex alcalde, alimentando así las especulaciones y el nerviosismo en torno a su figura.

Los rumores son cada vez más preocupantes

En medio de la incertidumbre, han surgido rumores de que Julián Muñoz estaría preparando unas memorias que podrían desvelar aspectos desconocidos del caso Malaya, por el que fue imputado y encarcelado. Esta información, de confirmarse, añadiría un nuevo capítulo a la ya tumultuosa vida del ex politico, aunque en estos momentos toda la atención está centrada en su lucha por la vida.

La imagen de Eloísa, captada a la entrada del hospital, con el rostro visiblemente preocupado, es un reflejo de la angustia que vive la familia en estos días. La hija de Julián, que ha preferido no hacer comentarios, dejó claro con su actitud que el estado de salud de su padre es una cuestión delicada que aún no están dispuestos a compartir con el público. Con su silencio, Eloísa ha transmitido más que con cualquier palabra, dejando entrever la gravedad de la situación sin necesidad de confirmarla verbalmente.

Mientras tanto, el entorno de Julián Muñoz sigue aguardando con incertidumbre y esperanza. La familia, especialmente sus hijos y Mayte Zaldívar, se mantienen firmes a su lado, brindándole todo el apoyo necesario en esta etapa tan difícil de su vida. La situación sigue siendo crítica y la preocupación es palpable, mientras todos los ojos están puestos en el Hospital Universitario Costa del Sol, donde Muñoz libra una de las batallas más duras de su vida.

Isabel Pantoja no quiere saber nada

En el otro vértice de esta noticia se encuentra Isabel Pantoja. La cantante estuvo con Julián durante unos años y esta relación no terminó bien, pero todos los ojos están puestos en la cantante. Sin embargo, no quiere hacer declaraciones. No está dispuesta a involucrarse en una historia tan controvertida, por eso ha guardado silencio siempre que le han preguntado por este tema. No quiere saber nada.