Aitana revoluciona a sus fans con esta confesión: el motivo por el que se ha quitado las redes sociales del móvil

Aitana Ocaña está de plena actualidad a raíz de su ruptura de Sebastián Yatra, quien supuestamente ha retomado su relación con Tini Stoessel. Diferentes medios argentinos insisten en que la ex pareja se ha dado una segunda oportunidad. Mientras tanto, Aitana ha decidido disfrutar de su brillante trayectoria. Tiene por delante un reto que marcará un antes y un después: dar un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Quiere que todo salga bien y está concediendo una serie de entrevistas para explicar los detalles de este proyecto.

En los últimos días ha participado en ‘Charlando Tranquilamente’, un espacio presentado por el youtuber Ibai Llanos. La artista ha aprovechado su presencia en este formato para desvelar el motivo por el que ha decidido borrarse las redes sociales de su teléfono móvil. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La antigua concursante de ‘Operación Triunfo’ es un fenómeno que ha cruzado fronteras y en estos momentos disfruta de una proyección internacional, por eso el Universo 2.0 está tan pendiente de ella.

Aitana explica qué hay detrás de su decisión

Aitana ha mostrado su mejor versión en ‘Charlando Tranquilamente’ y no ha tenido ningún problema en admitir: «Me he quitado las redes sociales de mi móvil». Según ha explicado, únicamente ha dejado whatsapp e Instagram en su teléfono por motivos laborales, pero ha eliminado Twitter y TikTok y ahora solo puede conectarse a esta plataforma a través de una tablet. «Estaba perdiendo demasiado mi tiempo mirando la pantalla. Mi mente se estaba volviendo un poco loquita», comenta al respecto.

Su intención es dedicar unas solo unas horas al día a las redes, por eso las ha instalado en otro dispositivo. Evidentemente no puede desvincularse de forma completa porque gran parte de su trabajo depende de esta herramienta. «¿En qué momento te diste cuenta de esto?», le ha preguntado Ibai Llanos. Ella ha respondido sin problemas y ha explicado qué hay detrás de su decisión.

Aitana revoluciona a sus fans

A pesar de ser un rostro internacional, Aitana no deja de tener 24 años, por eso es tan importante el alegato que ha hecho sobre las nuevas tecnologías. Insiste en que muchas informaciones que se difunden a través de las redes no se corresponden con la realidad, algunas le afectan a ella de forma directa y prefiere apartarse antes de seguir sufriendo.

«Hay muchas cosas que dicen que son mentira. Te quedas mirando el vídeo en TikTok, por ejemplo, y piensas ‘no entiendo por qué dicen esto’. Al ver ese vídeo, el algoritmo te saca 800 más de ti», desvela.

La cantante quiere protegerse

La artista realmente está intentando protegerse. «Llega un momento en el que salen tantas noticias que te duelen que prefiero olvidarme y no estar mirando esto, que me va a estar afectando más que otra cosa», le cuenta a Ibai Llanos. Ahora debe centrar sus esfuerzos en triunfar en los escenarios y no puede perder el tiempo en otros asuntos.