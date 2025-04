La AEMET confirma que no habrá tregua en Semana Santa: avisa del temporal que se nos viene encima

Confirma la AEMET que no habrá tregua en Semana Santa, avisa de lo que viene encima y no son buenas noticias. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden llegar a ser especialmente complicados. Por lo que habrá llegado ese momento de empezar a pensar en no dejarnos el paraguas en casa, sino todo lo contrario. En estos días de fiestas que tenemos por delante, tenemos que empezar a estar pendientes de una serie de elementos que serán una realidad.

Los expertos de la AEMET han esperado hasta este último momento para lanzar algunos detalles que pueden ser los que marquen estas próximas jornadas. Tendremos que estar muy pendientes de determinadas situaciones que hasta el momento no esperaríamos que tuviéramos por delante. La lluvia se ha convertido en la gran amenaza de unos días en los que tendremos que descansar con la mirada puesta a un cielo que puede acabar siendo lo que marque en estos días. Esta Semana Santa las malas noticias llegan desde el cielo.

Avisa del temporal que nos viene encima

Estos días hemos descubierto una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marque estas jornadas, que tenemos por delante. Parecía que la Semana Santa no terminaría de llegar y se ha convertido en una dura realidad que nos ha golpeado con fuerza. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de lo que dicen los expertos.

Hasta última hora no se ha dado una previsión del tiempo tan exacta como esta, que realmente puede darnos algunas novedades destacadas que hasta el momento no habríamos tenido en cuenta. Tenemos que dejar salir una serie de elementos que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en cuenta.

Son días de apostar claramente por ciertas novedades que hasta el momento no esperaríamos. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en estos momentos. La primavera es sinónimo de inestabilidad y de lluvias, pero quizás no hubiéramos esperado tantas lluvias.

Lo que nos está esperando es una situación del todo inesperada. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acompañarnos en estos días que tenemos por delante y pueden ser fundamentales. Es hora de ver estos cambios que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener tan cerca.

La AEMET advierte de lo que viene encima

Dependiendo del momento que empecemos las vacaciones tendremos más o menos lluvias, desde este mismo lunes, hasta el jueves, la previsión es abrumadora. No sólo llega lluvia, sino también un frío que es totalmente impropio de esta época del año y puede acabar siendo el que nos acompañe en unas jornadas plagadas de acción.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que se mantenga la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de la circulación atlántica. Predominarán cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones ocasionalmente con tormenta en amplias zonas del territorio. Éstas se prevén desde primeras horas en Baleares y extremo nordeste peninsular, aunque podrían afectar de forma dispersa en otros puntos. Será en la segunda mitad del día cuando se intensifiquen y se extiendan al resto del territorio; por un lado, en forma de chubascos afectando a amplias zonas del tercio este y a montañas del centro, y por otro debido a la entrada de un frente frio desde el noroeste que irá extendiendo las lluvias a su paso a la mayor parte de la mitad noroccidental peninsular. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en el litoral atlántico de Galicia, mientras que son menos probables en el sureste peninsular y Alborán. Son probables las nevadas en montañas del norte a una cota superior a 1800/2000 metros que en el noroeste descenderá a los 1200/1600 m. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas sin descartarse ocasionalmente en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Posibles brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el interior peninsular.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y áreas del sureste, con descensos en el nordeste peninsular y en la vertiente atlántica que llegarán a localmente notables en regiones del interior noroeste. Las mínimas en general descenderán, más acusadamente en el oeste peninsular. Pocos cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en el Pirineo. Soplarán vientos de flojos a moderados, de componente sur en Baleares y de componente oeste en la Península, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el Estrecho y Alborán que también podrían afectar a puntos de Galicia y del Cantábrico. En Canarias, vientos moderados del norte».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos con tormenta localmente fuertes en áreas del tercio este peninsular, montañas del centro y Baleares. Precipitaciones localmente fuertes en el litoral atlántico de Galicia. Descenso notable de las temperaturas máximas en el interior noroeste».