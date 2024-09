La AEMET anuncia lo que pasará en estas provincias: es un cambio brusco

Lo que pasará en estas provincias es un cambio brusco para el que debemos empezar a prepararnos, la AEMET no tiene dudas de lo que llegará con mucha fuerza. Vivimos esta recta final de mes de septiembre y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de elementos que van a llegar con mucha fuerza. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tenemos que visualizar una situación cambiante que cada año nos sorprende, pese a ser una fecha que tenemos marcada en el calendario.

La previsión de la AEMET no deja lugar a dudas: «En la mayor parte de la Península y en Baleares continuará el predominio de una situación anticiclónica con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. No obstante, se prevé que el noroeste peninsular siga afectado por el paso de un frente, dejando cielos nubosos en Galicia y área cantábrica occidental y precipitaciones en el oeste de Galicia, que no se descartan con carácter más débil y disperso en el resto de Galicia y en Asturias. Asimismo, dejará intervalos nubosos, sin esperar precipitaciones, en el área cantábrica oriental. También se esperan intervalos de nubes bajas matinales en la mitad norte de litorales mediterráneos e interior sureste, y de forma algo más persistente en Melilla y en la zona del Estrecho, donde podría dejar alguna precipitación muy débil. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos o despejados en el resto».

Las temperaturas pueden ir en aumento con el paso de las horas: «Probables brumas y nieblas matinales en Galicia y extremo occidental del área cantábrica, sin descartar que fueran persistentes en la fachada atlántica gallega, y no se descartan bancos de niebla en el bajo Ebro, zonas prelitorales de Cataluña y en el interior sudeste. Posible calima débil en el extremo sur de la Península, Ceuta y Melilla. Las temperaturas ascenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y en Baleares, más acusadamente las máximas en el interior este peninsular, y las mínimas en montaña. Únicamente en el Cantábrico se prevé un descenso de las máximas. Pocos cambios en Canarias. Soplarán vientos de componente este en la mitad sur del área mediterránea, con algún intervalo de levante fuerte en el Estrecho, y predominarán los vientos de componente sur en la mitad norte del Mediterráneo. En Galicia, viento del oeste tendiendo a suroeste con intervalos fuertes en litorales. En el Cantábrico, del oeste, tendiendo a flojo variable, y flojos variables en el interior peninsular. Alisio moderado en Canarias».