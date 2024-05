La AEMET alerta con un cambio radical en el tiempo que trae nieve incluida en algunas zonas de España

La AEMET ha lanzado una alerta ante el cambio radical en el tiempo que puede traer nieve incluida en este mes de mayo que dejará registros increíbles para estas zonas de España. Parece que el frío no nos quiere abandonar y esta semana tendremos sorpresas.

Nos enfrentamos a una primavera plagada de anomalías que nos traerán novedades importantes de todo tipo. Es importante estar pendiente de una previsión de la AEMET que nos pondrá los pelos de punta, siguiendo la previsión del tiempo de estos expertos.

La dura alerta de la AEMET con un cambio radical en el tiempo

Este mes de mayo no parece que tengamos unas cifras habituales, sino más bien todo lo contrario. Vemos como el termómetro vive una auténtica montaña rusa, de subidas y bajadas ante estos cambios que vemos llegar a España. No todo el territorio se enfrenta a los mismos desafíos, pero es más que evidente que estamos ante una situación que puede alargarse en el tiempo. La previsión para estos días no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario.

El mes de abril se cerró como el más cálido desde que se tienen registros y este mayo podría cerrarse con las temperaturas más bajas de los últimos tiempos. Pese a tener unos días de estabilidad que han tenido como consecuencia unas cifras que han estado muy por encima de lo que sería habitual, en cuestión de horas todo puede cambiar y lo hará de tal forma que empezaremos a notarlo casi de inmediato. Los expertos ya han lanzado una alerta.

Pasar del calor del verano, al frío del invierno, es posible, tal y como hemos visto en el pasado y estamos a punto de volver a ver. Las redes sociales han empezado a mostrar un desacuerdo que nos aleja de la normalidad y nos sitúa en una anormalidad que es total en todos los sentidos. Por lo que tendremos que estar muy pendientes de un tiempo que puede acabar siendo histórico en muchos aspectos. Es como si la situación se empezará a mover con el paso de las horas.

La AEMET tiene una previsión para esta semana que nos traerá una serie de noticias importantes. Todo cambiará y lo hará de tal forma que tendremos por delante una situación nunca vista o poco común, con hasta nieve a la vista.

La nieve llegará a estas zonas de España

Vamos a empezar la semana con un marcado descenso de las temperaturas que empezaremos a notar ya desde este mismo domingo. Las temperaturas se empezarán a desplomar con la entrada de una masa de aire frío que nos acompañará durante estos días. Será un cambio radical si tenemos en cuenta que estos días hemos tenido temperaturas que han superado los 30º en algunos puntos del país. El descenso será, pues casi generalizado en muchos aspectos.

Tal y como nos indica la previsión de la AEMET: «Se prevé que continúe en la Península una circulación atlántica, con el paso de un frente atlántico, afectando al tercio norte que dejará cielos nubosos y precipitaciones. Se prevén abundantes en el nordeste, sin descartarlas en las dos mesetas y en la Bética. Asimismo, se espera nubosidad de evolución por la tarde en el resto de la mitad norte y zonas del tercio oriental, con probabilidad de chubascos en la Ibérica oriental, sistema Central y en el litoral catalán y valenciano, donde pueden ir acompañas de tormenta. Serán en forma de nieve en Pirineos, con cotas superiores a los 2000 la mayor parte del día y en la Cantábrica la cota estará en 1600/1800 m, aunque sin esperar acumulaciones. Se esperan intervalos nubosos en Baleares, donde no descartamos alguna precipitación débil y dispersa, y cielos poco nubosos en el gran parte del sur peninsular. En Canarias los cielos presentarán intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en el norte de las islas».

A partir de este martes vamos a empezar a notar un marcado descenso de las temperaturas. Siguiendo la misma previsión: «Las temperaturas descenderán en casi todo el país, de forma notable incluso en buena parte del interior peninsular. En el litoral mediterráneo peninsular y el oeste de Baleares ascienden. Se prevén heladas débiles en Pirineos y, con baja probabilidad, en la cordillera Cantábrica». Este descenso de las temperaturas propiciará la llegada de estas nevadas que pueden ir en aumento.

También será noticia el viento: «Soplarán alisios en Canarias con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. Predominarán vientos de componente oeste en las vertientes atlántica y cantábrica y en el sur del área mediterránea, con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán y en el litoral cantábrico. En Baleares y en el norte del área mediterránea peninsular los vientos serán de componente sur».