Frank Cuesta a punto de morir al ser tiroteado por unos traficantes de animales

El defensor de los animales Frank Cuesta ha publicado en su cuenta de Youtube un impactante vídeo en el que se puede ver uno de los momentos más duros a los que se ha enfrentado este año: la encerrona de unos traficantes de animales cuando le reconocen. En el vídeo se aprecia el momento en el que los traficantes estuvieron a punto de matar a tiros al ex tenista y su compañero.

Cuesta se hace pasar por un comprador interesado en una ‘tienda ilegal’ de animales protegidos. En ese momento, uno de los delincuentes reconoce al presentador y lo encañona a él y al cámara que le acompaña. Frank no duda en decirle a su amigo: “Sal de acá”

Afortunadamente, Cuesta y su compañero consiguen huir, pero antes se escuchan disparos y los traficantes logran golpear al cámara, que acaba tendido en el suelo y herido en un brazo.

El presentador comentó este hecho en las redes sociales hace un mes: “Aún no sé cómo salimos de allí vivos. Me he pasado cuatro días en el hospital dándole vueltas a la cabeza”.