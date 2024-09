Adam Brody y Kristen Bell protagonizan la comedia romántica más esperada de Netflix

Si te gustan las películas y series románticas tenemos una buena noticia: la plataforma de streaming Netflix va a estrenar el jueves 26 de septiembre la comedia romántica Nadie quiere esto (Nobody Wants This). Una nueva serie protagonizada por los conocidos actores Adam Brody y Kristen Bell. Esta original ficción está inspirada en la historia real de su creadora Erin Foster. Esta nueva ficción cuenta la historia de la extraña relación entre Joanne una agnóstica presentadora de pódcast, y Noah un rabino poco convencional que acaba de terminar con su pareja. Los dos se conocen en una fiesta y, aunque son muy diferentes, al final comienzan una relación. Una nueva serie sobre las dificultades de las relaciones modernas entre personas con perspectivas tan diferentes de la vida. Además, también se analiza cómo sus familiares y amigos pueden entrometerse en su relación amorosa e intentar sabotearla para separar a la pareja.

Como hemos comentado esta serie está inspirada en la historia real de Erin Foster y la creadora de esta ficción ha comentado lo siguiente en Tudum, el evento anual de Netflix. »Este programa está basado en la única buena decisión que tomé en mi vida: enamorarme de un buen chico judío». Según ha explicado Foster: »Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable. Entonces, creé este programa basado en todas las formas en que encontrar a la persona adecuada puede ser tan difícil. Nadie quiere esto, pero nosotros sí, y eso es todo lo que importa».

¿De qué trata la serie Nadie quiere esto?

La protagonista de esta serie es Joanne (Kristen Bell), una mujer agnóstica cuya ocupación es ser la presentadora de pódcast. En una fiesta conoce a Noah (Adam Brody), un rabino poco convencional que acaba de romper su relación con su pareja. Joanne ha tenido recientemente un fracaso amoroso tras otro Aunque los dos son muy diferentes, poco a poco se van acercando cada vez más y se sienten mejor juntos.

Al comenzar esta atípica relación los dos se dan cuenta muy pronto de que hay muchas cosas que podrían interponerse en su romance, como sus perspectivas opuestas de la vida o los problemas de las relaciones modernas. También se dan cuenta de que algunos de sus familiares se pueden convertir en un problema para su relación como Morgan (Justine Lupe), la hermana de Joanne, y Sasha (Timothy Simons), el hermano de Noah.

Según la sinopsis de Netflix: “Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?”. Tendremos que esperar a ver con nuestros propios ojos esta serie para descubrir si logrará funcionar su relación cuando los dos protagonistas tienen unos pensamientos tan radicalmente opuestos y unas familias de lo más entrometidas que quieren opinar de todo.

El reparto de esta comedia romántica

Los protagonistas de esta serie son la conocida actriz Kristen Bell a la que conocemos por su papel de la polifacética investigadora privada Veronica Mars en esta serie que se estrenó en 2004 y se convirtió en todo un éxito de audiencia. Además de este papel, también la conocemos por su trabajo en las ficciones The Boss Baby, Bad Moms, The Good Place, How to Be a Latin Lover, Like Father Teen Titans Go! to the Movies y Ralph Breaks the Internet, entre otras.

El otro protagonista de esta película es el actor Adam Brody conocido por sus papeles en Las chicas Gilmore, Sr. y Sra. Smith, Thank You for Smoking, Jennifer’s Body, In the Land of Women y Cop Out. El papel que le llevó al éxito fue el de Seth Cohen en la conocida serie The O.C.

El reparto de esta serie lo completan los actores Stephanie Faracy (The Great Outdoors), Michael Hitchcock (Esperando a Guffman), Tovah Feldshuh (Besando a Jessica Stein) o Paul Ben-Victor (Los crímenes de Amityville). También en el reparto están Emily Arlook, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Sherry Cola y Shiloh Bearman, entre otros.

La serie Nadie quiere esto todavía no se ha estrenado por lo que tendremos que esperar algunos días para leer algún comentario de los espectadores sobre esta serie que se va a poder ver en Netflix a partir del 26 de septiembre. Una original ficción que puede ser una buena opción para los que les gustan comedias románticas como La maravillosa Sra. Maisel, Fleabag, Modern Love, Fleabag, Feel Good o Crashing, entre otras muchas que se pueden encontrar en las plataformas de streaming. Lo que diferencia a esta serie de otras comedias de Netflix es que el argumento es muy original y los protagonistas son totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados.