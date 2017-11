El actor Ed Westwick, de Gossip Girl, acusado de violación

Tras la avalancha de acusaciones vertidas sobre grandes nombres de la industria, como es el caso de Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Casey Affleck o Jeremy Piven, un nuevo nombre surgió ayer en esta deplorable lista. El actor Ed Westwick ha sido acusado de violación por una compañera de profesión, Kristina Cohen. La estrella británica, famosa por su papel de Chuck Buss en el drama adolescente Gossip Girl, atacó presuntamente a Cohen hace tres años, durante una cena en su apartamento. La joven acudió en compañía de su entonces pareja, un importante productor y amigo de Westwick.

Cohen, cuyos créditos incluyen series como The Middle, Californication y la comedia Ladies Like Us, ha querido denunciar los hechos a través de su cuenta oficial de Facebook, con el objetivo de dar a conocer la injusticia y el abuso que al parecer impera en Hollywood, y así apoyar a todas aquellas personas que alguna vez se han encontrado en su situación. La actriz narra en dicha publicación la noche del ataque, en la que Westwick la asaltó mientras ella permanecía dormida. Al despertar, Cohen descubrió al actor encima de ella. “Le dije que se detuviera, pero él era fuerte”, escribió. “Luché contra él tan fuerte como pude, pero él agarró mi cara con sus manos. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, ya no podía moverme”, relata la joven.

Ed Westwick niega los hechos

Una publicación compartida de Kristina Cohen (@kristinamariecohen) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 6:26 PDT

Westwick no ha perdido el tiempo, desmintiendo de manera inminente en su perfil de Instagram la denuncia volcada hacia su persona. “Yo no conozco a esta mujer. Nunca me forcé a mí mismo o a alguna mujer. Nunca he cometido violación”, afirma el actor. Al igual que en el resto de casos emitidos, Cohen alega que su novio le culpó de lo sucedido, advirtiéndole después que su carrera profesional quedaría arruinada si el abuso salía a la luz. “Así como las otras mujeres y hombres que se acercan me han ayudado a darme cuenta de lo mismo. Espero que mis historias y las historias de otros ayuden a restablecer y alinear los entornos tóxicos y los desequilibrios de poder que han creado estos monstruos”, añade la actriz en el comunicado. Las autoridades ya investigan el caso.