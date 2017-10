Las Chicas Gilmore es la serie más vista de Netflix en 2017

Las Chicas Gilmore llegó al catálogo de Netflix como un auténtico huracán de nostalgia. A pesar de finalizar su primer recorrido en 2007, la historia de Lorelai y Rory regresó de entre los muertos convertida en el acontecimiento del año. Millones de fans experimentaron esa locura propia de los revivals, sobre todo cuando se trata de un proyecto que quizás no alcanzó la relevancia de muchos otros, pero sí conquistó el corazón de una fiel horda de seguidores. Todos ellos, volvieron con emoción y entusiasmo a las calles del idílico Stars Hollow, donde un grupo de pintorescos personajes demostraron que lo bueno nunca pasa de moda.

Nadie predijo nunca la relevancia y el impacto que Las Chicas Gilmore: A Year in the Life causaría en la plataforma de streaming, pues el ya mítico revival se ha convertido en la serie más vista de Netflix en lo que llevamos de año. Por delante de títulos como The Defenders, Orange is the New Black, Santa Clarita Diet, House of Cards e incluso Stranger Things. Así lo ha determinado un estudio interno del servicio, recordemos que Netflix jamás hace públicos sus datos concretos de audiencia.

Ante esta sorprendente revelación, no es de extrañar que los directivos ya piensen en producir una segunda continuación, que resolvería el impactante cliffhanger que dio cierre al último episodio emitido hasta la fecha. Son muchos los espectadores que critican la explotación desmesurada del producto, mientras que otros sueñan con ver a la pequeña de las Gilmore convertida en una madre coraje. Y tú, ¿en qué bando estás?

Un regreso más que probable

Desde el final de Las Chicas Gilmore: A Year in the Life, los responsables de la plataforma han demostrado su interés hacia la continuidad del proyecto. Sobre todo tras conocer la posición privilegiada que la serie mantiene dentro del catálogo. “Esperamos que suceda. Obviamente, amamos el éxito del programa y a los fanáticos les encantó lo bien que se hizo; la serie dio lo que se esperaba. Lo peor es esperar un par de años para que tu programa favorito vuelva y que te decepcione, pero Amy y Dan se entregan y la gente estaba realmente entusiasmada. Y hemos estado hablando con ellos sobre la posibilidad de volver”, confesó Ted Sarandos, Director de Contenido de Netflix, después del estreno del revival.

No obstante, no solo la plataforma tiene voz y voto en la producción de una nueva temporada. Las dos protagonistas de la ficción, Lauren Graham y Alexis Bledel, nunca se han mostrado totalmente seguras de alargar la historia por más tiempo. Una decisión que podría poner en peligro la popularidad y el prestigio de la obra original. “Ahora se ha convertido en algo que merece la pena continuar y que es gratificante para las personas que tanto se preocupan por ella”, dijo Graham en el evento The Emmy Contenders. “No sé si hay necesidad de hacer más. Nunca he querido que se sintiera como si estuviéramos más allá de nuestra bienvenida”, añade.

Los creadores mantienen la puerta abierta

Hace algunas semanas, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, creadores de Las Chicas Gilmore, firmaron un contrato de larga duración con Amazon. Esta noticia hizo saltar las alarmas, ante la imposibilidad de trabajar con ambas plataformas al mismo tiempo, competencia directa en el mercado. No obstante, y para alivio de sus fans, no se trata de un acuerdo de exclusividad. De hecho, el propio convenio incluye una clausula de salida en el caso de que Netflix decidiera dar luz verde a más episodios de Las Chicas Gilmore.

Esto no significa que el proyecto esté ya en marcha, ni siquiera demuestra un propósito claro. Se trata únicamente de una zona de confort, por si el matrimonio se atreve en un futuro a continuar la historia. Por el momento, los Palladino se encuentran inmersos en su nueva serie, The Marvelous Mrs. Maisel, que narra la vida de una mujer cuya vida da un giro inesperado cuando descubre su talento desconocido para la comedia.