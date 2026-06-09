Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Una empresa emergente suiza, Virtuosis AI, ha comenzado a desarrollar tecnologías que, mediante la inteligencia artificial, permiten analizar posibles problemas de salud de un usuario con un simple análisis de su voz, ha explicado su cofundadora y consejera delegada, Lara Gervaise.

Creada en 2022 y nombrada en 2023 como startup del año por Microsoft, Virtuosis AI desarrolla modelos de inteligencia artificial basados en la voz que apoyan el seguimiento de las condiciones de salud de un usuario mediante breves grabaciones de apenas 30 segundos.

La tecnología desarrollada evalúa patrones de la voz asociados a alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad y el estrés, condiciones cognitivas y neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, «o también trastornos respiratorios y cardiometabólicos como la diabetes», explicó Gervaise.

La ingeniera de 27 años, formada en la prestigiosa Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), destacó que Virtuosis AI permite que los usuarios hagan un autocribado de su estado de salud o también proporciona a profesionales sanitarios apoyo en la toma de decisiones clínicas, «convirtiendo el habla cotidiana en una señal adicional de salud».

«La IA analiza características acústicas como el ritmo, el tono, las pausas, la calidad de la voz, la articulación, la energía y otros rasgos sutiles que pueden cambiar con la salud mental o física», indicó Gervaise.

EPFL destacó recientemente este avance en un comunicado de prensa donde subrayó que con la llegada de la IA la voz ha adquirido una nueva relevancia, ya que se ha convertido en una forma tan habitual de interactuar con la tecnología como lo ha sido durante décadas el teclado.

Esto genera nuevas posibilidades como el mencionado avance de Virtuosis AI, pero también desafíos, por los crecientes casos de robo de identidad de una persona también mediante la voz.

Biomarcadores vocales

Entre las afecciones cuya detección o seguimiento se investiga mediante esta tecnología figuran problemas de salud mental como el estrés, la ansiedad, la depresión o el síndrome de desgaste profesional (‘burnout’), así como enfermedades neurodegenerativas como el párkinson y el alzhéimer.

La compañía también trabaja en aplicaciones relacionadas con trastornos cognitivos, enfermedades respiratorias, patologías cardiovasculares e incluso algunas alteraciones metabólicas, aunque subraya que la herramienta está concebida como apoyo al cribado y a la toma de decisiones clínicas, no como sustituto del diagnóstico médico.

Las aplicaciones potenciales abarcan desde la detección temprana de estrés, ansiedad, depresión o burnout hasta el seguimiento de enfermedades como el párkinson, el deterioro cognitivo o algunas patologías cardiovasculares y respiratorias. Sus responsables insisten en que no se trata de una herramienta de diagnóstico, sino de un sistema capaz de alertar sobre posibles señales de riesgo que posteriormente deben ser evaluadas por profesionales sanitarios.