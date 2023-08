Fact checked

Una vacuna experimental contra el virus de Epstein-Barr (VEB) o comúnmente conocido como la enfermedad del beso, podría ayudar a prevenir la esclerosis múltiple. Científicos australianos del Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer, han logrado una protección inmunitaria «potente y duradera» en los ensayos llevados a cabo en ratones, por lo que ahora, se pasará la fase clínica. Estos resultados han sido publicados en la revista Nature Communications.

Pero, ¿qué es el virus de Epstein-Barr? Es un miembro de la familia de los virus del herpes y uno de los más comunes en los seres humanos. El VEB se encuentra en todo el mundo y la mayoría de las personas se ha infectado con este virus en algún momento de su vida. Su forma más común de propagarse es por medio de los líquidos corporales, en particular, la saliva. Habría que añadir que esta infección suele producirse en la primera infancia y causar síntomas muy leves.

El pasado año se publicó un estudio histórico donde se estableció que el virus de Epstein-Barr es probablemente la causa principal de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica incurable en la que el propio sistema inmunitario del organismo ataca por error la capa protectora que rodea los nervios, causando síntomas debilitantes.

Sin embargo, en algunas personas esta patología puede provocar una enfermedad grave. Aquellas que contraen el virus en la adolescencia o en la juventud pueden desarrollar mononucleosis infecciosa, o fiebre glandular, también conocida como enfermedad del beso, que es un importante factor de riesgo de varias enfermedades y cánceres.

El profesor Rajiv Khanna, del QIMR Berghofer, que dirigió el desarrollo de la vacuna y también colabora con Atara en ATA188, ha afirmado que el estudio demuestra que la vacuna podría proporcionar una protección eficaz y a largo plazo contra el VEB. Según explica, otros esfuerzos en materia de vacunas se han centrado en inducir anticuerpos neutralizantes contra el virus, lo que bloquea la infección de los linfocitos B inmunitarios durante la infección aguda primaria.

«Pero este virus, en su estado latente, se esconde en el interior de los linfocitos B, convirtiéndolos en pequeñas fábricas de virus listas para dividirse y propagarse cuando bajan nuestras defensas inmunitarias. Son nuestras células T asesinas las que detectan y controlan estas células B infectadas», ha explicado.

Esclerosis múltiple

La prevención de la mononucleosis infecciosa asociada al VEB podría conducir a la prevención de la esclerosis múltiple en el futuro, pero, a pesar de los esfuerzos mundiales de investigación, aún no se dispone de una vacuna.

La nueva candidata ofrece un enfoque innovador que combina dos potentes brazos del sistema inmunitario para atacar el virus tanto en la infección aguda como en la latente.

«Creemos que, en los individuos susceptibles, las células B infectadas por el VEB viajan al cerebro y causan inflamación y daños. Si podemos evitarlo en una fase temprana de la infección, las células B infectadas no podrán provocar el desarrollo de enfermedades secundarias como la esclerosis múltiple», ha explicado el profesor Khanna.

Por su parte, el coautor del estudio y Director Científico de Elicio Therapeutics, el doctor Peter DeMuth, ha declarado que el adyuvante de la vacuna anfifílica de la empresa, AMP-CpG, se utilizó para administrar la vacuna eficazmente en los ganglios linfáticos, donde se activa la respuesta inmunitaria temprana.

«Estamos entusiasmados con estos datos. La validación preclínica sugiere que no solo demuestra una oportunidad apasionante para una posible vacuna contra el VEB, sino que también válida la utilidad de la plataforma AMP para mejorar la activación inmunitaria de los ganglios linfáticos, lo que da lugar a potentes respuestas inmunitarias contra patógenos históricamente difíciles», ha afirmado el doctor DeMuth.

Cerca de tres millones de personas en todo el mundo padecen esclerosis múltiple. La enfermedad provoca síntomas como fatiga debilitante, pérdida de movilidad, dolor y niebla cerebral.

Síntomas

Los síntomas de la infección por el VEB pueden incluir:

Niño enfermo en cama

Fatiga

Fiebre

Inflamación de la garganta

Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello

Bazo agrandado

Inflamación del hígado

Sarpullido

Prevención y tratamiento

Aún no hay una vacuna que proteja contra la infección por el VEB. La única protección es no besarse con otras personas o al no compartir bebidas, alimentos o artículos de uso personal, como los cepillos de dientes, con personas que tengan la infección por el VEB.

No hay un tratamiento específico, sin embargo, se pueden tomar algunas medidas para ayudar a aliviar los síntomas, como las siguientes:

Beber líquidos para mantenerse hidratado.

Descansar mucho.

Tomar medicamentos que no requieran receta médica para calmar el dolor y la fiebre.