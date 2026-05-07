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En el último número de la revista Science Translational Medicine se ha publicado un artículo firmado por expertos de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) en el que se demuestra que usar neuronas con un nuevo método puede ser una forma de reparar las estructuras dañadas del ojo y recuperar su función.

Los científicos indican que retirando una fina membrana que separa el tejido de la retina sensible a la luz en el fondo del ojo del humor vítreo (una sustancia similar a un gel que se encuentra en el interior del globo ocular), se puede ayudar a que neuronas trasplantadas sobrevivan y crezcan en pacientes con daños causantes de ceguera en el nervio óptico.

Esos daños, que también se conocen como neuropatía óptica se producen cuando las células ganglionares de la retina (RGC, por sus siglas en inglés) se deterioran y mueren por enfermedad, procesos inflamatorios o lesiones, y dejan de transportar las señales lumínicas al cerebro, el proceso que nos permite ver.

Algunas causas frecuentes de neuropatía óptica son el glaucoma, la inflamación del nervio óptico (neuritis óptica) y la neuropatía óptica isquémica (una pérdida súbita de riego sanguíneo al nervio óptico). Hace tiempo que es posible cultivar RGC sanas y funcionales en un laboratorio, pero la mayor parte de ellas mueren en el proceso del trasplante, según ha recordado Thomas Vincent Johnson, uno de los autores del artículo y profesor de oftalmología en el Instituto Wilmer de la Universidad Johns Hopkins.

Incluso cuando sobreviven, las células permanecen en la superficie de la retina y no migran hacia el tejido que forma las conexiones con otras células nerviosas que son clave para detectar la luz, ha añadido.

Los expertos que investigan en el campo de recuperación de la visión han especulado durante tiempo que es la membrana, presente en muchos animales vertebrados lo que hace que los trasplantes fallen. Hasta ahora no había pruebas en organismos vivos.

Ratones de laboratorio

El equipo de Johnson ha llevado a cabo diversos experimentos con ratones de laboratorio, a los que se realizaron trasplantes de RGC. Los ratones tenían la particularidad de que, por una mutación genética, su membrana estaba incompleta; otro grupo de animales recibió una inyección que la elimina, y un tercero fue utilizado para la comparación.

Al cabo de dos semanas, las células sobrevivían en el 95% de los ejemplares con la mutación y la membrana incompleta, el 80% en los segundos y el 75% de los que estaban en el grupo de comparación. En los dos primeros tipos de ratones, las células trasplantadas migraron a la estructura responsable de la visión.

Obtuvieron imágenes en tres dimensiones de las células migradas, y vieron que estas maduraron hasta ir formando dendritas, las estructuras que permiten a las células nerviosas comunicarse entre sí y procesar información.

Posteriormente, llevaron a cabo experimentos similares en tejidos humanos donados, con los mismos resultados, lo cual confirma que eliminar la membrana es clave para que los trasplantes de células funcionen. También establecieron un protocolo quirúrgico para el trasplante que podría usarse en ensayos clínicos, lo cual podría acercar el método a la práctica clínica para recuperar la visión de personas con neuropatía óptica, aunque Johnson ha matizado que estos resultados, por prometedores, no dejan de ser experimentales.