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Las terapias CAR-T ya están establecidas en el mundo del cáncer hematológico (el que afecta a células de la sangre), y muchos expertos se refieren a ellas como la clave en un antes y un después para muchas personas con este tipo de condición. En los últimos años se están estudiando para dar el salto a otro tipo de enfermedades, las autoinmunes, como se ha explicado en un encuentro organizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Cuando se administra una terapia CAR-T, se extraen células inmunitarias de los pacientes, se modifican en el laboratorio y se reinfunden, reforzadas para eliminar células enfermas. Es un impulso para el sistema inmunitario en una de sus funciones, la defensa del organismo frente al cáncer.

Ahora empiezan a conocerse resultados prometedores usando este tipo de tratamiento en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico (LES), y también se está investigando su eficacia en otras dolencias, incluyendo la artritis reumatoide, que comparten un funcionamiento alterado del sistema inmunitario, que ataca tejidos sanos ‘por error’.

«El concepto es profundamente innovador en autoinmunidad. No se trata simplemente de suprimir el sistema inmunitario, sino de reiniciarlo, lo que supone un cambio de paradigma», ha destacado Josefina Cortés, reumatóloga del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona).

Durante el 11º Simposio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS) de la Sociedad Española de Reumatología, diversos especialistas han analizado los avances más recientes en este campo. En opinión de la Dra. Cortés, los resultados son «alentadores, pero tempranos». Las remisiones descritas son reales, pero necesitan confirmación». Además, en el caso de enfermedades reumáticas autoinmunes, -ha puntualizado- «hoy por hoy, no es para todas las personas que tienen lupus, sino para LES grave, refractario y con alta carga de tratamiento».

Cómo funciona en casos de lupus

La modificación de las células en terapia CAR-T para lupus consiste en un acondicionamiento con quimioterapia a dosis bajas o moderadas. Cuando se reinfunden a los pacientes, pueden expandirse y hacer que se reduzcan las células B, que son clave en la respuesta alterada del organismo que es característica del lupus.

«En determinados pacientes, esta estrategia ha logrado remisiones profundas y sostenidas, incluso sin necesidad de tratamiento inmunosupresor posterior durante el seguimiento inicial», ha señalado la especialista, matizando que «es lo que realmente está generando expectación».

Muchas enfermedades autoinmunes están impulsadas por células B. Estas células no solo producen autoanticuerpos, sino que también participan en la activación de otras células inmunitarias y en la inflamación mantenida. «La diferencia respecto a los biológicos convencionales es la profundidad de la depleción (disminución). La hipótesis es que podemos inducir un verdadero reset inmunológico», ha detallado la Dra. Cortés.

A pesar del entusiasmo, la terapia CAR-T en lupus no es todavía práctica clínica habitual. «Estamos en una fase de investigación. Necesitamos ensayos controlados con mayor número de pacientes y seguimiento prolongado para confirmar la duración de la remisión y el perfil de seguridad», ha advertido la especialista.

Investigaciones de futuro

Entre los aspectos pendientes de investigar y asegurar antes de su empleo en la práctica clínica figuran el manejo de efectos adversos como el síndrome de liberación de citoquinas, la neurotoxicidad, las infecciones y los retos logísticos y de acceso, dado que se trata de una terapia compleja que requiere centros altamente especializados.

«Si los resultados se confirman en estudios más amplios, podríamos estar ante uno de los avances más relevantes en autoinmunidad de las últimas décadas», ha concluido.