Superando barreras de la migraña: más que un dolor de cabeza

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Más de seis millones de personas, aproximadamente el 13% de la población adulta —en torno al 18% de las mujeres y al 8% de los hombres— padecen migraña en España. Sin embargo, pese a su alta prevalencia, solo el 56% de los pacientes tienen un diagnóstico, lo que refleja un elevado infradiagnóstico y un importante retraso en su identificación.

Cuando no se detecta ni se trata de forma adecuada, esta enfermedad puede llegar a agravarse, y los pacientes pueden pasar de una migraña episódica a una migraña crónica. Por ello, los expertos defienden que la identificación precoz de la migraña resulta fundamental para evitar su progresión y mejorar el pronóstico del paciente.

En este contexto, la VI Jornada OKSALUD Salud cerebral ha contado con la participación del Dr. Javier Díaz de Terán, neurólogo de la Unidad de Cefaleas y Dolor Neuropático del Hospital Universitario La Paz. Además, Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefaleas (AEMICE), ha puesto en relieve las barreras a las que se enfrentan las personas con migraña en su camino hacia un diagnóstico adecuado y una mejor calidad de vida.

En esta mesa redonda titulada «Migraña: superando barreras» se ha abordado, en primer lugar, la falta de comprensión de la sociedad en torno a la migraña, que no es solo un dolor de cabeza. Es una enfermedad neurológica compleja que puede llegar a ser altamente discapacitante. Se manifiesta con crisis recurrentes de dolor de cabeza, de localización habitualmente unilateral e intensidad moderada o grave. Suele ir acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, el sonido y los olores. «Ante esta situación, la identificación precoz de la migraña resulta fundamental para evitar su progresión y mejorar el pronóstico del paciente», añade el doctor.

La presidenta de AEMICE ha señalado la normalización como uno de los principales factores que retrasan el diagnóstico. «Muchas personas se acostumbran a vivir con migraña y no acuden al médico, lo que contribuye a su infradiagnóstico. Sin embargo, no se trata de un mero dolor de cabeza. Insistimos en ello porque, de lo contrario, la sociedad, el entorno e incluso algunos profesionales sanitarios tienden a restarle importancia. Esto retrasa tanto la búsqueda de atención médica como la llegada del diagnóstico».

El peso del sesgo de género

Esta normalización viene condicionada por el sesgo de género ya que, a pesar de los avances, la sociedad tiende a atribuir esta enfermedad a «cosas de mujeres» por lo que se le resta valor. Esta afectación mayor en mujeres se debe, entre otras cosas, a los cambios en los niveles de estrógeno y tiene un impacto tan significativo que se constituye como la principal causa de discapacidad entre los 15 y 49 años.

En este contexto, el Dr. Díaz de Terán, señala que «al tratarse de una patología que afecta mayoritariamente a mujeres, existe un sesgo que contribuye al infradiagnóstico e infratratamiento». En concreto, la migraña tarda en promedio más de seis años en diagnosticarse en España y pueden pasar hasta 14 años desde que un paciente tiene su primera crisis hasta la primera consulta con atención especializada.

Aunque afecta mayoritariamente a mujeres, especialmente durante los ciclos hormonales, Colomina recuerda que «la migraña puede aparecer sin avisar y paralizar la vida en cualquier momento —en el trabajo, en una celebración familiar o con amigos—. Por eso es fundamental visibilizar su impacto real, dejar de normalizar el dolor y concienciar a la población sobre esta enfermedad».

Además, desde AEMICE se ha puesto en valor la importancia de comunicar adecuadamente qué es la migraña para que el entorno comprenda el impacto, insistiendo en que esta falta de rigor tiene consecuencias reales.

Hacia un abordaje más precoz y personalizado.

Ante el elevado infradiagnóstico, el doctor explica que «la migraña se diagnostica mediante valoración clínica, basada en la entrevista y la escucha activa, lo que hace que muchos pacientes no identifiquen sus síntomas como una enfermedad y normalicen los dolores de cabeza recurrentes, retrasando la consulta médica».

En este contexto, subraya la necesidad de mejorar el abordaje para reducir su impacto: «Es fundamental apostar por un tratamiento individualizado y adaptado a cada paciente. La atención varía según la gravedad, desde la Atención Primaria hasta las consultas de neurología general y, en los casos más complejos, las Unidades de Cefaleas», lo que permite una adecuada derivación hacia atención especializada.

Este enfoque se enmarca en un cambio de paradigma en el manejo de la migraña, pasando de un enfoque reactivo a uno más proactivo e individualizado iniciado de forma temprana. Esta estrategia preventiva puede mejorar la calidad de vida y modificar la evolución de la enfermedad, preservando la salud cerebral a largo plazo. Sin embargo, aunque en España el 24,7% de los pacientes cumple con los criterios para beneficiarse del tratamiento preventivo, solo el 9,5% lo está recibiendo actualmente.

Asimismo, Isabel Colomina señala que «no siempre es fácil para el paciente recorrer el circuito asistencial. En ocasiones, en Atención Primaria no se conoce bien el impacto de la migraña y se utilizan tratamientos inadecuados, lo que puede favorecer su cronificación. Esta falta de formación también influye en la información que recibe el paciente, que no siempre conoce todas sus opciones terapéuticas ni la importancia de mantener hábitos de vida saludables».

Impacto en el ámbito laboral

Por último, se ha abordado el impacto de la migraña en el entorno laboral. España, uno de los países europeos en los que los trabajadores afirman tener dificultades en el acceso a un trabajo debido a esta enfermedad. En este ámbito, la enfermedad supone un significativo reto, asociado a mayores tasas de absentismo y presentismo. En concreto, el impacto sociosanitario de la migraña tiene un coste equivalente al 2% del PIB nacional, el más alto de Europa.

Según el Dr. Díaz de Terán, «la incomprensión de la migraña también se da en el ámbito laboral. Quienes la padecen sufren estigma y banalización por parte de compañeros y superiores, lo que añade estrés y puede desencadenar ataques». En este sentido, subraya que mejorar la concienciación y la educación tiene un impacto directo en el trabajo.

La presidenta de AEMICE ha destacado su publicación pionera en España La migraña en el trabajo, que recoge recomendaciones para favorecer la inclusión laboral de las personas con migraña. Colomina explica que «muchos desencadenantes se encuentran en el entorno laboral, como la luz intensa o el ruido», por lo que considera necesario «apostar por medidas de flexibilidad como el teletrabajo, la adaptación de los espacios y la estabilidad de las rutinas».

En definitiva, la intervención del especialista y de la presidenta de AEMICE ha puesto de manifiesto que la migraña sigue siendo una enfermedad frecuente pero infravalorada. Ambos han coincidido en que mejorar su abordaje pasa por avanzar en el diagnóstico precoz, adoptar estrategias de tratamiento personalizadas y, sobre todo, transformar la percepción social que aún la rodea. Sólo a través de una mayor concienciación, un lenguaje preciso y un compromiso conjunto es posible romper las barreras que impiden el paso a una mejor calidad de vida para quienes conviven con esta enfermedad.