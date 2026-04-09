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La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más persistentes del mundo, en parte por la capacidad de sus bacterias para sobrevivir incluso tras largos tratamientos con antibióticos. Ahora, un equipo de investigadores de Johns Hopkins Medicine ha desarrollado una vacuna experimental que podría cambiar este escenario.

El avance, publicado en la revista Journal of Clinical Investigation, plantea una estrategia innovadora: una vacuna terapéutica de ADN administrada por vía nasal capaz de reforzar la respuesta del sistema inmunitario frente a las formas más resistentes de la bacteria.

Uno de los principales problemas en el tratamiento de la tuberculosis es que algunas bacterias logran permanecer latentes en el organismo. Estas formas resistentes pueden sobrevivir durante meses —incluso años— pese a la administración de antibióticos, lo que favorece las recaídas.

La nueva vacuna está diseñada precisamente para combatir ese mecanismo de resistencia. Para ello, incorpora dos genes específicos que entrenan al sistema inmunitario para reconocer y eliminar estas bacterias persistentes que escapan a los tratamientos convencionales.

Un enfoque complementario a los antibióticos

A diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, esta propuesta tiene un enfoque terapéutico. Es decir, no busca sólo evitar la infección, sino mejorar la eficacia del tratamiento en pacientes ya diagnosticados.

En los ensayos preclínicos realizados en modelos animales, la combinación de la vacuna con los fármacos habituales logró:

Eliminar la bacteria con mayor rapidez

Reducir la inflamación pulmonar

Disminuir el riesgo de recaída tras el tratamiento

Estos resultados apuntan a un posible cambio de paradigma: integrar inmunoterapia y antibióticos para abordar una enfermedad que sigue causando millones de casos cada año. Uno de los aspectos más innovadores del desarrollo es su administración intranasal. Esta vía permite activar directamente la respuesta inmunitaria en los pulmones, el principal foco de la infección.

Además, podría facilitar futuras campañas de vacunación al ser menos invasiva que las inyecciones tradicionales, aunque este aspecto aún deberá confirmarse en estudios clínicos en humanos.

Pese a los resultados prometedores, los investigadores subrayan que la vacuna se encuentra en fases tempranas de desarrollo. Será necesario realizar ensayos clínicos para confirmar su seguridad y eficacia en personas.

Aun así, el hallazgo abre una vía esperanzadora en la lucha contra una enfermedad que, especialmente en su forma resistente a medicamentos, sigue representando un desafío significativo para la salud global. En un contexto de creciente preocupación por las bacterias resistentes, este tipo de innovaciones podrían marcar el inicio de una nueva generación de tratamientos más eficaces y duraderos.