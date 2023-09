Fact checked

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) celebró este jueves en Madrid la primera sesión de un ciclo de conferencias denominado Encuentros PSN. Debatir desde valores. El economista Ramón Tamames protagonizó la primera edición del ciclo organizado por la aseguradora y, además de referirse a su protagonismo en la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tuvo palabras en torno a la Sanidad española: «Uno de los problemas más importantes en la actualidad es la convivencia de la sanidad pública y la privada, y las ventajas que pueden darse entre ambas».

Nacional (PSN) pretende fomentar la reflexión y el debate a través de estos encuentros, tratando además temas de diversa índole, pero, según explican sus organizadores, con un interés innegable para sus miembros y la sociedad en general.

En estos eventos se tratarán temas que se enfocarán en distintos aspectos de la política, la sociedad o la cultura y serán abordados por expertos y debatidos en las salas de esta asociación. El economista que se puso al frente de la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Ramón Tamames, fue el encargado de la primera conferencia, en el marco de la cual hizo un repaso de los «problemas» de la sociedad actual y de su vida política.

El ciclo fue formalmente inaugurado por el actual presidente de PSN, Miguel Carrero López, quien recordó que este tipo de conferencias se encuentran en el propio núcleo de la mutua, ya que los valores siempre han sido parte fundamental a la hora de estructurar su actividad y la de sus miembros. En este sentido, detalló que “encuentros de estas características no sólo no son resultan ajenos, sino que realmente forman parte del ADN profesional del colectivo”.

La presentación de la velada corrió a cargo del exministro de Trabajo durante el primer Gobierno de José María Aznar y actualmente editor de Almuzara, Manuel Pimentel Siles. Almuzara es la editorial encargada de la publicación del libro de Ramón Tamames titulado ‘Me duele España’, que se presentó en este primer ‘Encuentro PSN’. Pimentel destacó a Tamames como “uno de los intelectuales fundamentales del pasado siglo”, además de remarcar la importancia de su contribución durante el convulso período de la Transición democrática.

El exministro, hizo especial hincapié en el último gran acto público realizado por Ramón Tamames: la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la mano de Vox, el pasado mes de marzo. En este sentido, alabó particularmente su “osadía” pese a saber desde un inicio que se encontraba condenado al fracaso por la falta de apoyos y unanimidad en el Congreso de los Diputados. Beneficios de la sanidad público-privada.

Sanidad público-privada

Tras la breve presentación, el historiador, catedrático de Estructura Económica y candidato a la Presidencia durante la mencionada moción de censura alabó el trabajo de PSN a nivel profesional: “A todos nos gusta la Sanidad Pública, pero también hay que agradecer a la privada”. En ese sentido, destacó los beneficios de la colaboración público-privada que, a sus ojos, es necesaria para la mejora de las condiciones sanitarias generales de la sociedad.

«Uno de los problemas más importantes en la actualidad es la convivencia de la sanidad pública y la privada, y las ventajas que pueden darse entre ambas», declaró. Aunque no faltó la cita sanitaria, la conferencia discurrió, fundamentalmente, en torno a los temas del libro que se presentaba, el mencionado Me duele España, en el que Tamames ha elegido esta frase de Unamuno como representación de un sentir que le aflige y que considera que es lo que le llevó a presentarse el 22 de marzo en el Congreso de los Diputados para tratar de generar una pequeña descarga de electricidad moral que despierte al país y le haga modificar un rumbo que, para Tamames, “es desastroso”.

Tamames reveló a los asistentes al encuentro la causa fundamental de que se planteara presentarse a la moción de censura, el origen de la propuesta: Fernando Sánchez-Dragó. En este sentido, contó Tamames que, para él, la recomendación del escritor y periodista, que falleció menos de un mes después de la moción, fue “decisiva”.

A continuación, pasó a desgranar “brevemente” los contenidos del libro, sin adelantar demasiado por dos razones que mencionó bromeando: la primera por no anticipar en exceso la lectura, y, la segunda, porque el texto de la propia moción de censura no sólo se había podido escuchar en el Congreso, sino que además se había filtrado con anterioridad a la prensa y, por tanto, no era necesario incidir demasiado en él.

Ley de Amnistía

Para finalizar su intervención, realizó un breve análisis de algunos temas de actualidad. Así, sobre la hipotética Ley de Amnistía que estaría tramitando el PSOE conjuntamente con los partidos nacionalistas catalanes para asegurar la previsible investidura de Pedro Sánchez, dijo que, en el caso de realizarse, “se trataría de una ley inconstitucional, ya que la Constitución no permite los indultos generales”.

También tuvo palabras sobre el independentismo catalán y vasco, mostrándose en contra de un posible referéndum sobre esta cuestión “para proteger a los ciudadanos de Cataluña y País Vasco, la mayoría de los cuales son contrarios a la independencia”.