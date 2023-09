Quirónsalud Málaga organiza un encuentro mensual dirigido a pacientes en proceso oncológico

Fact checked

El Hospital Quirónsalud Málaga organiza un encuentro mensual dirigido a pacientes para que compartan experiencias sobre el proceso oncológico entre ellos y junto a profesionales sanitarios. La tarde de este jueves, 28 de septiembre, se organizó la última edición de las jornadas Coffee in colour, que se centró en la importancia de la actitud, y que a partir de ahora estarán abiertas al público general, con el objetivo de ayudar así a más pacientes y sus familiares en las distintas etapas de la enfermedad.

En esta ocasión, se contó con la participación de la doctora Ana Casas, paciente oncológica y especialista en Oncología Médica de la Unidad Multidisciplinar del Cáncer de Mama del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y presidenta y fundadora de la fundación Actitud frente al cáncer. En ese mismo prisma de paciente y profesional sanitaria estaba María José León, que además de ser la responsable de la puesta en marcha de la iniciativa Coffee in Colour, ha sido paciente de cáncer de pulmón y es técnico de Rayos y supervisora de Radioterapia y Medicina Nuclear en el Hospital Quirónsalud Málaga.

También compartieron su experiencia dos miembros del equipo Málaga Dragon Boat. Y, por otro lado, se contó con las recomendaciones de Carmen Barceló, psicooncóloga de Quirónsalud Málaga.

Todo ello ante los micros, porque el audio se comparte en Spotify en el podcast #Coffee in Colour, donde quedan almacenadas las distintas sesiones grabadas. Estas sesiones “se organizan en torno a un café, en un contexto clínico determinado y con finalidad analítica, evaluativa y reflexiva. Con retransmisión posterior a modo de podcast, así miles de personas pueden acceder y atreverse a perder el temor y comenzar a conversar libre y francamente sobre el cáncer”, explica María José León.

La temática es muy variada. Se han tratado ya aspectos como el momento del diagnóstico, las pruebas habituales, el miedo a la muerte o la importancia de la actitud, tema central de la última sesión, que la psicooncóloga Carmen Barceló definió empezando por lo que no es: “la actitud no es que te digan que sonrías o que no pasa nada. La actitud ante el proceso de una enfermedad como el cáncer es la manera en que tú la afrontas. Es aceptar la situación, es investigar lo que me está provocando a nivel emocional y es preguntarse qué puedo hacer con lo que estoy sintiendo y la información que tengo”.

En esa misma idea ahondó la doctora Ana Casas, puesto que “tener un cáncer no se elige, pero sí puedes elegir tu comportamiento para enfrentarte a él”. A la pregunta sobre ¿por qué la actitud?, ella, desde su labor en la Fundación Actitud frente al cáncer responde: “muchas veces nos olvidamos de lo que es más importante de todo: ser nosotros mismos. La actitud a la hora de enfrentar un cáncer es fundamental. Una persona con buena actitud se enfoca a las soluciones con perseverancia, de una forma positiva y efectiva.

No hay recetas mágicas para cambiar la actitud, pero muchas personas a lo largo de la historia han pasado por momentos difíciles. Su actitud ha influido directamente en el afrontamiento de los problemas inevitables de sus vidas. Tenemos que elegir cómo vivir lo que no podemos cambiar. La actitud con la que enfrentemos los problemas nos será devuelta con una mayor o menor predisposición para actuar frente a lo que acontezca. Una actitud negativa, acarreará malestar, pesimismo y sentimientos de frustración y nunca soluciones”.

Estas fueron algunas de las conclusiones que se lanzaron durante este último encuentro, que abre paso a los siguientes, que tratarán temas como la humanización, cirugía del cáncer, la radioterapia, la familia y cuidadores, la quimioterapia, el deporte, el derecho al olvido oncológico, las recaídas, la superación, la oncobelleza.