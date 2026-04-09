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GE HealthCare ha celebrado en Madrid una jornada sobre teranóstica, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Teragnosis, en la que ha reunido a voces clínicas y académicas de referencia para analizar el presente y el futuro de una disciplina llamada a transformar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Como un enfoque innovador para el tratamiento del cáncer, la teranóstica integra el diagnóstico por imágenes y las terapias dirigidas para el tratamiento personalizado de la enfermedad. Utiliza tecnologías de imagen molecular para visualizar los receptores tumorales y, si están presentes, administrar un fármaco radiactivo para atacar selectivamente las células tumorales. De esta manera, es posible seleccionar mejor a los pacientes, planificar con mayor precisión el tratamiento, monitorizar la respuesta y avanzar hacia una medicina más personalizada.

Los expertos han coincidido en que la teranóstica no sustituye a las terapias oncológicas existentes, sino que se suma a ellas para optimizar el tratamiento y contribuir a alargar y mejorar la vida de los pacientes. En la sesión se ha puesto de relieve que su aplicación, aunque disponible en un número limitado de centros especializados, ya es una realidad en indicaciones como tumores neuroendocrinos, cáncer de próstata y cáncer de tiroides. Además, el desarrollo clínico se está ampliando hacia nuevas dianas y radiofármacos. En el futuro, pueda aplicarse en áreas como el cáncer de mama, páncreas y enfermedad de Alzheimer.

Uno de los principales ejes de la jornada ha sido el aterrizaje real de la teranóstica en la práctica clínica. Desde la experiencia hospitalaria, los ponentes han puesto sobre la mesa los principales retos en España y Europa. Problemas de suministro de radiofármacos, marcos regulatorios complejos, necesidad de disponer de ciclotrones y equipamiento validado, presión asistencial, listas de espera, circuitos logísticos exigentes y una coordinación cada vez más estrecha entre medicina nuclear, oncología, radiofísica, radiofarmacia y otros servicios. A ello se suman desafíos de financiación y reembolso, así como la necesidad de mejorar la selección de pacientes y la evaluación temprana de la respuesta para hacer más eficiente el uso de los tratamientos.

Así lo ha señalado el Dr. Juan Carlos Alonso Farto, jefe del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, al afirmar que «la teranóstica ya ha demostrado su potencial con un crecimiento del 15% cada año, pero para que pueda consolidarse en la práctica clínica necesitamos resolver cuellos de botella muy concretos, como el suministro, la regulación y la capacidad de producción. Si queremos escalar este modelo asistencial, la disponibilidad de ciclotrones y la colaboración europea van a ser decisivas».

Tratamientos más precisos

En esa misma línea, la Dra. Irene Torres Espallardo, radiofísico especialista e investigadora en el Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Politecnic i Universitari La Fe, ha incidido en que uno de los factores clave para avanzar será incorporar plenamente la dosimetría como parte del abordaje clínico, ya que «no debe entenderse como radioprotección, sino como una herramienta para hacer los tratamientos más precisos, más seguros y más personalizados. Cuanto mejor seamos capaces de cuantificar la imagen, mejor podremos optimizar la terapia para cada paciente».

Esa necesidad de precisión y planificación se traslada también al terreno asistencial. El Dr. Rafael Díaz Expósito, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Politecnic i Universitari La Fe, ha subrayado que «la experiencia asistencial demuestra que no basta con disponer de la terapia. Hacen falta circuitos ágiles, radiofármacos, capacidad diagnóstica, equipamiento y una coordinación muy estrecha entre especialistas para que el paciente llegue a tiempo y en las condiciones adecuadas».

Selección de pacientes

A ello se suma, como ha apuntado el Dr. Luis Martínez Dhier, jefe asociado del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, la necesidad de garantizar la sostenibilidad del modelo: «Si queremos que la teranóstica sea sostenible, tendremos que mejorar la selección de pacientes, identificar antes quién responde mejor y apoyarnos en biomarcadores y herramientas de imagen que hagan más eficiente la toma de decisiones. El reto no es sólo clínico o tecnológico: también es organizativo, financiero y multidisciplinar».

Con la vista puesta en el futuro, David Izquierdo García, profesor adjunto de Radiología en la Facultad de Medicina de Harvard y profesor distinguido en la Universidad Carlos III de Madrid, ha centrado su intervención en el impacto que la salud cardiovascular tiene en la respuesta a los tratamientos de cáncer. En este sentido, ha matizado que «los nuevos radiotrazadores, la imagen avanzada, el software y la inteligencia artificial van a abrir nuevas vías clínicas y de investigación. El futuro pasa por conectar mejor detección, predicción y tratamiento para llevar la precisión a más enfermedades y a más pacientes».

Acceso a la teranóstica

La dimensión colaborativa también ha ocupado un lugar central en el debate. GE HealthCare ha recordado su papel en Thera4Care, un consorcio de 29 socios de 14 países europeos. Está cofinanciado en el marco de Horizon Europe e IHI y dotado con 25,3 millones de euros. Este consorcio quiere aumentar el acceso a la teranóstica usando métodos que sean estándar y fáciles de ampliar para la producción, detección y seguimiento de isótopos. También se enfoca en avances en inteligencia artificial, soporte a la decisión clínica y dosimetría personalizada.

Por último, Gonzalo Maroto, General Manager Imaging de GE HealthCare Iberia y moderador del evento, ha reafirmado el compromiso de la compañía en este ámbito a fin de lograr «que la teranóstica sea una realidad más accesible para los pacientes, apoyando a los profesionales con colaboración, tecnología y soluciones que acompañen todo el proceso, desde la producción y la imagen hasta la monitorización y el análisis de datos».