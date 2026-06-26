La psicología sugiere que las personas que prefieren llamar antes de mandar un SMS no están desfasadas, sino que tienen un nivel de conexión emocional que un texto no puede transmitir

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La tecnología transforma profundamente la manera en que nos relacionamos. Hace apenas unas décadas, las llamadas telefónicas eran la principal forma de comunicación a distancia. Hoy, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Messenger permiten enviar textos, audios, imágenes y videos en cuestión de segundos. Sin embargo, todavía hay personas que prefieren llamar antes de mandar un SMS.

La inmediatez y practicidad de los mensajes han modificado nuestros hábitos sociales y laborales. Muchas personas prefieren escribir antes que hablar, ya sea por comodidad, rapidez o porque pueden responder cuando tienen tiempo. Y existe un grupo que continúa eligiendo la llamada telefónica como primera opción de contacto.

Cómo son los que prefieren llamar antes de mandar un SMS

Según Psychology Today «Necesitamos cuidarnos los unos a los otros, escuchando las voces, los silencios, los suspiros, y no solo las palabras». Aunque algunos consideran que llamar es una práctica cada vez menos frecuente, para muchas personas sigue siendo la forma más efectiva, cercana y auténtica de comunicarse.

La llamada telefónica vs. los mensajes de texto

Las llamadas y los mensajes cumplen la misma función básica: conectar personas. Sin embargo, cada formato ofrece una experiencia distinta. Mientras que los mensajes permiten pensar la respuesta, responder más tarde y mantener varias conversaciones simultáneamente, las llamadas exigen atención inmediata y una interacción en tiempo real.

La comunicación por voz también transmite elementos que los textos no pueden reflejar completamente, como el tono, la emoción, las pausas y la intención detrás de las palabras. Por esta razón, muchas personas sienten que una llamada evita malentendidos y fortalece los vínculos.

Las características de las personas que prefieren llamar antes de mandar un SMS

Valoran la conexión humana

Quienes eligen llamar suelen disfrutar del contacto más personal. Escuchar la voz de otra persona les genera una sensación de cercanía difícil de reemplazar con un mensaje escrito.

Son comunicadores directos

Prefieren resolver temas de manera rápida y clara. En lugar de intercambiar múltiples mensajes, consideran más eficiente hablar unos minutos y llegar a una conclusión inmediata.

Buscan evitar malentendidos

El tono de voz aporta contexto emocional que muchas veces se pierde en los textos. Por ello, las personas que llaman suelen priorizar conversaciones donde la claridad es importante.

«Por teléfono, puedes percibir si alguien te presta atención, se impacienta, pierde el hilo de la conversación o está teniendo un encuentro sexual significativo mientras hablas de algo que te importa», asegura Psychology Today.

Tienen una personalidad más sociable

En muchos casos, disfrutan de las conversaciones espontáneas y de las interacciones en tiempo real. No les incomoda mantener diálogos largos o improvisados.

Son resolutivas

Cuando necesitan una respuesta urgente o coordinar algo importante, consideran que una llamada es el camino más rápido para obtener resultados.

Valoran la espontaneidad

Les gusta escuchar las reacciones reales de la otra persona y mantener intercambios más naturales que los que suelen darse por escrito.

Las ventajas y desventajas de llamar por teléfono

Ventajas

Permite una comunicación inmediata.

Reduce los malentendidos.

Transmite emociones de forma más clara.

Favorece conversaciones profundas.

Facilita la resolución rápida de problemas.

Fortalece la cercanía y la confianza.

Desventajas

Puede interrumpir actividades de la otra persona.

Requiere disponibilidad simultánea.

Algunas personas la consideran invasiva.

No deja un registro escrito de lo conversado.

Puede generar ansiedad en quienes prefieren comunicarse por texto.

Ventajas y desventajas de los mensajes de texto

Ventajas

Permiten responder cuando resulte conveniente.

Son discretos y poco invasivos.

Dejan constancia escrita de la conversación.

Facilitan compartir información, enlaces y archivos.

Son ideales para comunicaciones breves.

Desventajas

Pueden generar interpretaciones erróneas.

Carecen de elementos emocionales como el tono de voz.

Algunas conversaciones se vuelven demasiado largas.

La respuesta puede demorarse.

No siempre son efectivos para temas complejos o sensibles.

¿Cuál es la mejor opción?

La realidad es que no existe una respuesta única. Tanto las llamadas como los mensajes tienen ventajas y cumplen funciones diferentes según el contexto.

Para asuntos urgentes, conversaciones importantes o situaciones que requieren claridad emocional, una llamada suele ser la mejor alternativa. En cambio, para coordinar tareas simples, compartir información o comunicarse sin interrumpir, los mensajes resultan más prácticos. La clave está en comprender las preferencias de cada persona y adaptar el canal de comunicación según la situación.

Consejos para elegir entre llamar o enviar un mensaje

Evalúa la urgencia

Si necesitas una respuesta inmediata, llamar suele ser más efectivo.

Considera el contexto

No todas las personas pueden atender el teléfono en cualquier momento. Si tienes dudas, un mensaje previo puede ser una buena opción.

Piensa en la complejidad del tema

Los asuntos delicados o extensos suelen resolverse mejor mediante una conversación telefónica.

Respeta las preferencias de los demás

Algunas personas disfrutan hablar por teléfono, mientras que otras prefieren los mensajes. Adaptarse mejora la comunicación.

Combina ambos formatos

Muchas veces la estrategia más efectiva es utilizar ambos canales: un mensaje para avisar y una llamada para profundizar cuando sea necesario.