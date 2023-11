Fact checked

La aspirina ha sido uno de los medicamentos que ha formado parte de los hitos más importantes que la ciencia ha conseguido para el alivio del dolor, la fiebre o la inflamación de millones de personas. Más de 120 años desde su registro como marca, la aspirina ha tenido en este tiempo por sus principios activos tanto a defensores como a detractores que consideran que los efectos secundarios pueden llegar a ser graves. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Múnich (Alemania) han descubierto una vía de señalización por la que la aspirina puede llegar a inhibir el cáncer colorrectal.

Y es que, esta pastilla milagro, a lo largo de su historia, pronto sustituiría el uso medicinal de las plantas que contienen de forma natural su principio activo, otro tipo de vegetales recetados dos milenios antes por Hipócrates, para eliminar el dolor de las personas.

No fue hasta el año 1971 cuando se le dio peso a su importancia como medicamento y mejorar la salud. Por lo general, la aspirina, no causa efectos secundarios importantes en la mayoría de las personas, pero como todo fármaco, tiene segmentos de personas con ciertas patologías y de edades concretas donde su tratamiento no es conveniente.

Tomar una dosis baja de aspirina con regularidad puede reducir el riesgo que corres de sufrir un ataque al corazón, un ataque cerebral y cáncer de colon y recto. Aunque la aspirina no hace daño a la mayoría de las personas, no es adecuada para todo el mundo.

El cáncer colorrectal (cáncer de intestino) es la tercera forma de cáncer más frecuente en todo el mundo, con alrededor de 1,9 millones de nuevos casos diagnosticados y 900.000 muertes al año. Por ello, las sustancias preventivas representan una necesidad clínica urgente.

La aspirina o ácido acetilsalicílico ha demostrado ser uno de los candidatos más prometedores para la prevención del cáncer colorrectal. Entre otros hallazgos, los estudios han demostrado que cuando los pacientes con enfermedades cardiovasculares tomaban dosis bajas de aspirina durante varios años, se reducía su riesgo de cáncer colorrectal. Además, este medicamento puede inhibir la progresión del cáncer colorrectal. Ahora, un equipo dirigido por Heiko Hermeking, catedrático de Patología Experimental y Molecular de dicha universidad, ha investigado qué mecanismos moleculares median en estos efectos.

Factores de riesgo

Si tienes entre 50 y 59 años y tienes alguno de estos factores de riesgo de las enfermedades del corazón, pregúntale al doctor si debes tomar aspirina con regularidad.

Hábito de fumar

Presión arterial alta

Colesterol alto

Diabetes

Supresoras de tumores

Según informan los investigadores en la revista Cell Death and Disease, esta pastilla induce la producción de dos moléculas de microARN (miARN) supresoras de tumores denominadas miR-34a y miR-34b/c. Para ello, este medicamento se une a la enzima AMPK y la activa, lo que a su vez altera el factor de transcripción NRF2 de tal modo que migra al núcleo celular y activa la expresión de los genes miR-34. Para que esta activación tenga éxito, la aspirina suprime además el producto oncogénico c-MYC, que de otro modo inhibe el NRF2.

Ya se sabía que los genes miR-34 son inducidos por el factor de transcripción p53 y medían sus efectos. «Nuestros resultados muestran, sin embargo, que la activación de los genes miR-34 por la aspirina tiene lugar independientemente de la vía de señalización p53», afirma Hermeking. «Esto es importante porque el gen que codifica p53 es el gen supresor de tumores más comúnmente inactivado en el cáncer colorrectal. En la mayoría de los demás tipos de cáncer, además, p53 está inactivado por mutaciones o virus en la mayoría de los casos. Por tanto, la aspirina podría emplearse terapéuticamente en estos casos en el futuro», ha finalizado.