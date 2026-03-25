PET-TC móvil: cuando la tecnología diagnóstica va al encuentro del paciente

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Imaginemos que podemos someternos a una prueba médica tan potente y precisa que nos muestra no sólo cómo es nuestra infraestructura interna, sino también cómo está funcionando a tiempo real, brindándonos la opción de saber si algún aspecto de nuestro motor orgánico está alterado o con una actividad anómala que haga saltar las alarmas. Y es que en medicina, como en casi cualquier campo, la información precisa sobre el estado y funcionamiento de nuestro cuerpo permite a los equipos médicos hacer un diagnóstico temprano, dar directrices correctas y, además, conocer la existencia de enfermedades, incluso en estadios muy emergentes.

Bien, esa prueba médica a la que nos referimos existe, se aplica en el ámbito sanitario y se denomina Tomografía por Emisión de Positrones – Tomografía Computarizada (PET-TC). Se trata, en concreto, de una técnica poco invasiva, como veremos, que ofrece una gran información sobre el estado del organismo de los pacientes que se someten a ella. Esta combinación, denominada imagen híbrida, permite determinar el comportamiento de la enfermedad, especialmente maligna, y también localizar exactamente las lesiones patológicas.

Debido a estas características, la PET-TC se suele usar sobre todo en pacientes oncológicos, pero no sólo en ellos; también tiene diferentes usos en neurología, cardiología o infecciones, entre otros.

Dos tecnologías en un solo estudio

El Dr. Ángel Soriano, experto en Medicina Nuclear y asesor médico de proyectos sanitarios en HER BIOMEDICAL, explica que lo que hace realmente poderosa a la técnica PET-TC con 18-FDG (Flúor 18 unido a flurodesoxiglucosa) «es la combinación entre la estructura y el funcionamiento, uniendo dos tecnologías en un solo estudio».

Por un lado, la TC muestra la estructura o la anatomía. «Es decir, el tamaño de los órganos, la forma de los tejidos, la localización de posibles lesiones», señala. Mientras que la PET, aclara, «nos muestra cómo están funcionando esas zonas, indicándonos qué tejidos, células y ámbito molecular tienen más actividad o metabolismo». Ésto, según el Dr. Soriano, es «muy importante» porque «muchas enfermedades comienzan con esa alteración, antes incluso de que cambie la anatomía o que la estructura altere su comportamiento».

Un avance médico «vital»

El procedimiento para llevar a cabo la PET-TC, explica el especialista, es mínimamente invasiva y sencilla, pero muy eficiente. «Primero, se administra al paciente una pequeña cantidad de una sustancia similar a la glucosa (debemos tener en cuenta que la glucosa es la principal fuente de energía de nuestras células), marcada con un radiofármaco. El estudio detecta dónde se acumula esa sustancia y genera una imagen que muestra las zonas con mayor actividad», expone.

La PET-TC combinada con la sustancia 18-FDG, prosigue, se usa sobre todo en Oncología, ya que «permite detectar tumores, su extensión y/o propagación, evaluar tratamientos y detectar recaídas precozmente». Pero no sólo se usa en casos de cáncer, también se aplica en Cardiología, «ayudando a saber si una zona dañada del corazón todavía puede recuperarse (tejido viable)» o en Neurología, «al permitir estudiar focos de epilepsia o enfermedades neurodegenerativas, como enfermedad de Parkinson y demencias como el Alzheimer y otras causas».

Detecta tumores precozmente

Así como en casos de infecciones e inflamaciones, como vasculitis, polimialgia reumática, sarcoidosis, enfermedades inflamatorias pulmonares e intestinales. «Esta imagen funcional detecta de forma efectiva las lesiones en todo el cuerpo», concluye el Dr. Soriano.

Para la aplicación de esta técnica PEC-TC se usa principalmente el 18-FDG (metabolismo de la glucosa), aunque hay otros radiofármacos disponibles que, según el Dr. Soriano, están «revolucionando la medicina nuclear con enfoques moleculares más específicos». Destacan el 68Ga-PSMA (cáncer de próstata), el 68Ga-DOTATATE (tumores neuroendocrinos), el 68Ga-FAPI (fibroblastos/estroma tumoral) y el 18F-FES (receptores de estrógenos), «los cuales ofrecen una mayor precisión en diagnóstico y estadificación», aclara.

Amplia gama de fármacos aplicada a distintas dolencias

En HER BIOMEDICAL, precisa el especialista en Medicina Nuclear, también tienen una gama importante de radiofármacos con Flúor 18 (18F-PSMA), así como alternativas al Ga-68 para cáncer de próstata; el 18F-DCFPyL (Fluticiclin), que aporta una alta especificidad para la detección de recaída prostática; 18F-FMISO, utilizado para evaluar la hipoxia en tumores sólidos, lo que hace que sea útil para la planificación de radioterapia, o el 18F-FES (Fluoroestradiol), que unido a receptores de estrógeno es crucial en la estadificación y seguimiento del cáncer de mama, especialmente en lesiones difíciles de biopsiar. Por último, 18F- Fluoruro se usa, sobre todo, para la detección de metástasis óseas, mostrando alta sensibilidad.

«En definitiva», señala, «cada vez disponemos de más radiofármacos que nos permiten ser más útiles en diferentes diagnósticos».

Un proceso sencillo con amplios beneficios

La prueba PET-TC es sencilla y es muy segura, según el Dr. Soriano. «La cantidad de radiación está controlada y es baja. Además, el radiofármaco se elimina por la orina y de forma completa en el organismo en pocas horas. No produce alergias y su beneficio supera claramente cualquier posible riesgo y más aún teniendo en cuenta que el riesgo es bajo», aclara.

Finalmente, es importante destacar que estamos ante un avance médico que en muchos campos de la medicina es «vital», no sólo por su eficiencia, sino también por su capacidad de construir una medicina cada día «más personalizada».

El Dr. Soriano concluye que, gracias a la técnica PET-TC, «podemos adaptar tratamientos, evitar intervenciones innecesarias, así como tomar decisiones más precisas, ya que no sólo vemos una lesión, también vemos cómo se comporta».

PET-TC móvil: el hospital va al paciente

Además de esta técnica vital para la medicina, el PEC-TC ha ido un paso más allá en nuestro país para llegar a más pacientes. HER BIOMEDICAL ha adquirido un PET-TC móvil, el primer equipo digital desarrollado con IA instalado en una unidad móvil transportada en España y de los primeros de Europa, que ofrece un estudio del paciente más rápido, preciso, eficiente y eficaz.

Esta tecnología PET digital móvil es más avanzada y encierra una serie de características significativas que la hacen única. Entre ellas, podemos destacar concretamente tres:

1.- Gran capacidad diagnóstica y gran eficiencia clínica, garantizando una mayor precisión diagnóstica.

2.- Disminución del tiempo de exploración gracias a su alta velocidad, sin disminuir la calidad. Un estudio estándar no dura más de 10 minutos, lo cual mejora la confortabilidad del paciente.

3.- Necesita de la administración de una menor dosis del radiofármaco, al ser un equipo con muy alta sensibilidad, lo que redunda en una menor cantidad de radiación al paciente.

En definitiva, este equipo de alta gama permite reducir el tiempo de estudio PET-TC, reduce al mínimo la radiación recibida, tanto del componente PET como del componente TC, y brinda unos resultados de calidad óptimos y con gran capacidad diagnóstica.

Esta tecnología, pionera en nuestro país, aporta, además, la misma capacidad diagnóstica que un equipo fijo, pero con la ventaja estratégica de la itinerancia. Su movilidad permite realizar estudios en diferentes áreas sanitarias donde no disponen de esta tecnología y, de este modo, evitar los traslados cansados, incómodos y costosos de los pacientes a hospitales, algunos de ellos sin esta prestación entre sus servicios, y alejarlos de sus domicilios.