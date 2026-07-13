El nuevo Hospital Quirónsalud Badajoz incorporará cirugía robótica con tecnología Da Vinci

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El nuevo Hospital Quirónsalud Badajoz ─cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2027─ incorporará un sistema de cirugía robótica Da Vinci, convirtiéndose así en el primer hospital privado de Extremadura en disponer de esta tecnología quirúrgica avanzada.

El sistema Da Vinci permite realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos mediante una plataforma robotizada controlada en todo momento por el cirujano. Esta tecnología amplía la capacidad de maniobra durante la intervención y facilita movimientos de alta precisión, especialmente útiles en procedimientos complejos y en zonas de difícil acceso.

«La cirugía robótica representa la evolución natural de la cirugía mínimamente invasiva. Está diseñada para potenciar las capacidades del cirujano, mejorando su destreza y permitiendo realizar procedimientos complejos con un grado de precisión difícil de alcanzar con otras técnicas», explica el doctor Ángel Abengozar, urólogo del Hospital Quirónsalud Clideba.

En la misma línea se pronuncia el doctor Javier Salas, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el hospital pacense: “adoptar la tecnología más puntera como el robot Da Vinci nos permitirá avanzar un paso más en la cirugía mínimamente invasiva”. “Nos ayuda a aportar a nuestros pacientes ese plus donde la mano del hombre no llega”, afirma.

Ventajas

Desde el punto de vista del paciente, este tipo de cirugía se asocia habitualmente con intervenciones menos invasivas, con menor agresión quirúrgica, menor sangrado y dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y una reincorporación más temprana a su actividad diaria.

Para los profesionales, supone disponer de una herramienta avanzada que mejora la capacidad quirúrgica y amplía las posibilidades técnicas durante determinados procedimientos. «El sistema permite al cirujano operar sin temblor y con una libertad de movimientos de rotación y articulación superior a las de la muñeca humana, proporciona una visión tridimensional de alta definición y posibilita realizar movimientos de gran precisión», señala el doctor Abengonzar. Además, la plataforma incorpora capacidades de telementorización que facilitan la formación y el entrenamiento de los profesionales médicos.

Múltiples especialidades

La cirugía robótica se ha consolidado en los últimos años como una de las principales innovaciones en el ámbito quirúrgico y cuenta con aplicaciones en múltiples especialidades. Entre ellas destacan la Urología, la Cirugía General y Digestiva y la Ginecología, áreas en las que este tipo de abordajes permite afrontar intervenciones complejas mediante técnicas menos invasivas.

En el caso de la Urología, los urólogos del Hospital Quirónsalud Clideba Jaime Garre y Mario Sánchez destacan que, “al tratarse de cirugías que se desarrollan en espacios muy reducidos, como la pelvis, la máxima precisión y libertad de movimientos que aporta este sistema robótico son fundamentales para preservar estructuras delicadas y minimizar las secuelas funcionales de las intervenciones”.

Con este anuncio, el nuevo Hospital Quirónsalud Badajoz refuerza su apuesta por acercar a Extremadura tecnologías punteras que hasta ahora obligaban a buscar determinadas opciones asistenciales fuera de la región. “La cirugía robótica no es el futuro, es el presente y nos va a ayudar a ser mejores cirujanos”, concluye el doctor Salas.

El Hospital Quirónsalud Badajoz, actualmente en construcción, contará con cuatro plantas, 88 camas de hospitalización, 33 consultas externas, una Unidad de Cuidados Intensivos con ocho puestos y un bloque quirúrgico dotado con seis quirófanos.

Referente en innovación tecnológica

Quirónsalud se consolida como referente en innovación tecnológica mediante una apuesta líder por la cirugía robótica, contando actualmente con más de 20 plataformas Da Vinci instaladas. Este compromiso con la vanguardia se refuerza con la incorporación de los primeros tres robots Da Vinci 5 en España (Hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos y Quirónsalud Pozuelo), el sistema más sofisticado que existe, diseñado originalmente por ingenieros de la NASA. Esta tecnología transforma los movimientos del cirujano en impulsos de máxima precisión, eliminando el temblor humano y ofreciendo una visión 3D de alta definición, lo que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de hospitalización a la mitad en la mayoría de los casos.

Además, en el área de traumatología el Grupo dispone en varios de sus centros de un total de 10 robots ROSA y CORI, especializados en cirugías de reemplazo articular de rodilla y cadera. Estos sistemas de asistencia robótica permiten realizar una planificación quirúrgica 3D personalizada según la anatomía de cada paciente, garantizando una colocación de prótesis exacta y un mayor respeto por los tejidos blandos. Gracias a esta infraestructura de última generación, Quirónsalud potencia la precisión quirúrgica y optimiza la recuperación funcional y la seguridad de sus pacientes, situándose a la vanguardia de la medicina asistida por tecnología.

La apuesta de Quirónsalud por la incorporación de innovación tecnológica se fundamenta en un modelo asistencial que prioriza el bienestar del paciente por encima de todo. Al entender la tecnología como el mejor aliado del profesional sanitario, el Grupo incorpora continuamente los equipamientos más avanzados para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos mínimamente invasivos. Esta constante actualización ayuda a consolidar una medicina de precisión que aporta mayor seguridad, agiliza los tiempos de recuperación y ofrece soluciones reales a los retos de la sanidad actual.