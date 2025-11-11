Muere a los 112 años Angelina Torres, la persona más longeva de España

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La mujer más longeva de Cataluña, Angelina Torres Vallbona, ha fallecido a los 112 años. Nacida el 18 de marzo de 1913 en Bellvís (Lleida), residía desde hace décadas en Barcelona, donde pasó la mayor parte de su vida. Su muerte marca el final de una existencia extraordinaria, atravesada por más de un siglo de historia, trabajo y fortaleza.

Angelina Torres fue la quinta de siete hermanos. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a Barcelona en busca de un futuro mejor. Allí vivió la Guerra Civil y los años duros de la posguerra, tiempos en los que, como recordaba en una entrevista, «tenía que coger el tren en Estación de Francia con una maleta e ir a los pueblecitos a buscar comida». A pesar de las dificultades, su vida estuvo marcada por la serenidad, el trabajo y una fe profunda.

Con el paso de los años, su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En varias entrevistas, Torres aseguró no tener una fórmula mágica para alcanzar una edad tan avanzada. Su secreto, decía, estaba en vivir con calma, comer sencillo y no preocuparse demasiado. Cada mañana tomaba un vaso de agua con limón y azúcar, y se permitía pequeños placeres como el chocolate, el yogur o un helado de vez en cuando. «No merece la pena preocuparse en exceso, porque al final todo pasa», afirmaba con sabiduría.

A lo largo de su vida, Angelina fue testigo de transformaciones históricas y sociales que definieron el siglo XX: desde la Guerra Civil hasta la llegada de la democracia, pasando por los grandes cambios en la ciudad de Barcelona. Su longevidad no solo sorprendía por la cifra, sino también por su lucidez y sentido del humor, que conservó hasta sus últimos años. «Los médicos han tenido que hacer bastante poco conmigo», decía con una sonrisa.

Su fallecimiento deja un vacío en el panorama de la longevidad en España y un ejemplo de vida basada en la bondad, el trabajo y la ayuda al prójimo. Para muchos, su legado trasciende los números: representa la sabiduría serena de una generación que vivió sin prisas, con las manos abiertas y el corazón dispuesto a compartir.

Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).