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La Comunidad de Madrid ha movilizado recientemente a más de 100 profesionales para el proceso de extracción de nueve órganos sólidos y tejidos gracias a la generosidad de un donante tras su fallecimiento en el Hospital público de La Princesa, la mitad de ellos del Servicio de Urgencia Médica regional (SUMMA 112). Hoy, como cada último miércoles de marzo, se celebra en España el Día Nacional del Trasplante. Los coordinadores de trasplantes de este complejo de la sanidad pública madrileña, un médico y una enfermera, organizaron el trabajo en quirófano de cinco facultativos —tres urólogos, un anestesista y un oftalmólogo—, dos profesionales de Enfermería, un celador y un técnico en cuidados auxiliares.

Además, en el mantenimiento y validación del donante y los órganos participaron microbiólogos especialistas, técnicos y personal de Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Radiología, Medicina Intensiva, Neurología y Neurofisiología Clínica. En quirófano se llevó a cabo la extracción y la preparación del material refrigerante para la conservación de los órganos, utilizando hielo picado a partir de suero helado en un procedimiento realizado con equipamiento completamente esterilizado.

Por su parte, el SUMMA 112 se encargó de transportar a más de nueve profesionales de hospitales públicos de la región y también trasladó al Hospital de La Princesa, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a los tres miembros de un equipo procedente de Alemania movilizado por la Organización Nacional de Trasplantes.

En total, las unidades móviles de trasplantes del SUMMA 112 realizaron diez desplazamientos, en cada uno de los cuales participaron tres sanitarios del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y dos técnicos conductores en emergencia médica extrahospitalaria, además de las neveras para la conservación de los órganos y el material fungible necesario para minimizar los tiempos de espera y garantizar su viabilidad. El coordinador de trasplantes del Hospital público de La Princesa detectó al posible donante, que presentaba lesiones incompatibles con la vida y evolucionó a muerte encefálica.

Tras obtener el consentimiento y mantener la correspondiente entrevista con los familiares, el proceso se inició con la participación de la Oficina Regional de Trasplantes, el SUMMA 112 y la Organización Nacional de Trasplantes. La Comunidad de Madrid cuenta con 24 hospitales públicos acreditados y es la única región de España que practica todo tipo de trasplantes, habiendo aumentado la aceptación de las familias un 9 % en 2025. En ese mismo año, la sanidad pública madrileña logró su propio récord, con 1.026 órganos trasplantados que permitieron salvar y mejorar la vida de personas sin otra alternativa terapéutica.

A través de la Tarjeta Sanitaria Virtual, cualquier persona mayor de edad puede dejar constancia de su voluntad de donar, lo que facilita el trabajo de los profesionales sanitarios tras el fallecimiento, tratándose de un gesto altruista con todas las garantías legales. Este trámite también puede realizarse mediante el Documento de Instrucciones Previas en hospitales públicos y centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.