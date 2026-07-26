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El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha realizado un estudio sobre el control del colesterol que introduce un enfoque longitudinal para analizar de modo dinámico esta variable a lo largo del tiempo y su relación con los resultados clínicos de los pacientes. Según este trabajo, mantener controlado el colesterol a largo plazo reduce el riesgo cardiovascular tras un infarto.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista científica American Journal of Preventive Cardiology, aportan una nueva perspectiva sobre el control del colesterol LDL (c-LDL), conocido como ‘colesterol malo’, uno de los objetivos de prevención fundamentales tras sufrir un infarto o un evento coronario agudo, explica el centro de investigación.

Pese a tener recomendaciones muy firmes al respecto en las guías de práctica clínica (mantener valores inferiores a 55 mg/dl) y disponer de tratamientos hipolipemiantes (para reducir los niveles de lípidos en sangre) muy potentes, numerosos estudios realizados muestran que el control del c-LDL en prevención cardiovascular secundaria es subóptimo. Sin embargo, la gran mayoría de estudios recogen un valor concreto de c-LDL en un momento determinado, sin tener en cuenta su carácter dinámico y su variabilidad en el tiempo.

El punto de partida de esta investigación fue precisamente recoger no una determinación de c-LDL en un momento concreto del tiempo, sino todas las determinaciones de c-LDL en los pacientes desde la hospitalización por síndrome coronario agudo hasta la actualidad. Para ello se recogieron un total de 6.547 determinaciones de c-LDL en 636 pacientes, lo que equivale a una mediana de 14 por paciente.

Este planteamiento permitió estudiar el colesterol como una variable longitudinal y dinámica en el tiempo, lo que ofreció una visión más completa de su evolución. De este modo, se observó que solo en una de cada cuatro determinaciones realizadas el c-LDL fue inferior a 55 mg/dl.

Además, se comprobó que la trayectoria longitudinal del c-LDL se asoció de forma muy intensa con el riesgo de fallecer en el seguimiento por causas cardiovasculares, sobre todo al transcurrir tiempo tras el evento (en el caso de este estudio, a partir del tercer año tras el ingreso), lo que refleja la importancia que tiene el mal control sostenido del c-LDL en estos pacientes.

El estudio fue coordinado por los doctores Enrique Santas y Rafael de la Espriella, del Grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca de Incliva, coordinado por el doctor Julio Núñez. También han participado el Grupo de Investigación en Cardiología Clínica del instituto, coordinado por el doctor Juan Sanchis, y los servicios de Cardiología y Bioquímica Clínica y Patología Molecular del Clínico de València, con la coordinación de su jefe de servicio, el doctor Enrique Rodríguez. Núñez, Sanchis y De la Espriella forman parte del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares (CiberCV), del Instituto de Salud Carlos III.

CONTROL DEL ‘COLESTEROL MALO’

«Nuestro estudio aporta dos importantes conclusiones. En primer lugar, observamos que el control del c-LDL es nuestro medio sigue siendo subóptimo, siendo necesario aplicar iniciativas que permitan mejorar el mismo. En segundo lugar, se muestra que el impacto pronóstico del mal control del c-LDL es fundamentalmente importante cuando ha transcurrido tiempo desde el evento, situación en la que muchas veces, el paciente se encuentra ya fuera del ‘radar’ de cardiología. En este escenario pensamos que es fundamental trabajar en colaboración con atención primaria para coordinar niveles asistenciales, reforzar la adherencia, evitar la inercia terapéutica y poder sostener un control óptimo en el tiempo», explica el doctor Enrique Santas.

El aspecto «más novedoso» de esta investigación es el enfoque longitudinal y la metodología estadística, dado que se ha evaluado la variable c-LDL como una variable dinámica en el tiempo, aplicando metodologías estadísticas apropiadas para realizar este tipo de análisis, «que es complejo». Para ello, los investigadores realizaron un importante esfuerzo para obtener todas las determinaciones en el tiempo, que han sido más de 6.000.