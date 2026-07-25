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El calor, por sí mismo, no causa la migraña, aunque sí puede agravarla a través de distintos mecanismos relacionados tanto con las altas temperaturas como con los cambios de hábitos propios del verano. Para explicar cuál es la relación real entre las olas de calor y este tipo de cefalea, la Fundación Española de Cefaleas (FECEF) ha compartido información divulgativa dirigida a pacientes y familiares a través de un documento alojado en su página web.

En este documento, elaborado por el Dr. Julio Pascual, presidente del Comité Científico y de Publicaciones de la FECEF y miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) explica que, aunque el calor no provoca migraña en personas que no tienen predisposición genética, sí puede favorecer la aparición de ataques más frecuentes e intensos en quienes ya padecen esta enfermedad, especialmente durante los meses de verano.

En este contexto, el Dr. Julio Pascual explica que «el calor excesivo y los cambios de hábitos de vida propios del verano constituyen una combinación de factores capaces de desencadenar ataques de migraña por diversos mecanismos». Entre ellos destacan la deshidratación, la exposición a la luz intensa, las alteraciones del sueño, los viajes largos, los cambios de horarios, el ejercicio intenso en momentos de calor, las comidas copiosas y el consumo excesivo de alcohol.

La deshidratación y los cambios de hábitos favorecen las crisis

La deshidratación propia de las olas de calor es uno de los desencadenantes mejor conocidos de las crisis de migraña. A ello se suma la exposición a la luz intensa, que agrava la fotofobia, un síntoma muy habitual en las personas afectadas.

Durante el verano también es frecuente modificar los hábitos de vida. Los viajes, los cambios en los horarios habituales y las alteraciones del ritmo del sueño, junto con el ejercicio excesivo en las horas de mayor temperatura, las comidas copiosas o el abuso del alcohol, son factores que pueden favorecer la aparición de ataques de migraña, según señala este experto.

Además, el calor induce la dilatación de los vasos sanguíneos y de las arterias que recubren el cráneo y eso constituye un mecanismo esencial del dolor pulsátil característico de la migraña.

Dormir bien y mantener unos hábitos regulares ayudan a reducir su impacto

Otro de los aspectos que pueden verse afectados durante las olas de calor es la calidad del sueño. Dormir peor dificulta el funcionamiento del sistema glinfático, encargado de limpiar el cerebro durante la noche. Cuando el sueño no es reparador, este sistema no elimina adecuadamente determinadas moléculas que, al acumularse, pueden favorecer la aparición de dolor de cabeza.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el Dr. Julio Pascual recomienda mantener un adecuado estado de hidratación, reducir la exposición solar excesiva utilizando gafas de sol cuando sea necesario, realizar comidas frecuentes y poco copiosas evitando el abuso de bebidas alcohólicas y no practicar ejercicio durante las horas de más calor.

Asimismo, también aconseja mantener, en la medida de lo posible, unos horarios regulares, respetando las horas de sueño y procurando que este sea de calidad en un ambiente no excesivamente caluroso. En caso de viajes o cambios de horario propios del verano, se recomienda planificar periodos de descanso que ayuden a minimizar el impacto de estas alteraciones sobre la migraña.

Compromiso con la educación sanitaria

La divulgación de esta información forma parte del compromiso de la FECEF con la educación sanitaria, con el objetivo de ayudar a los pacientes a identificar aquellos factores que pueden agravar la migraña y favorecer un mejor manejo de la enfermedad. La Fundación continuará publicando recursos divulgativos dirigidos a pacientes y familiares para mejorar el conocimiento sobre las cefaleas y promover hábitos que contribuyan a reducir su impacto en la vida diaria.