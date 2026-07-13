El Málaga CF realiza los reconocimientos médicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga

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El Málaga CF ha comenzado esta semana con los reconocimientos médicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, con exploraciones cardiológicas, radiológicas y análisis clínicos; un completo protocolo médico diseñado para garantizar que los futbolistas afronten el inicio de la temporada con las máximas garantías de salud y rendimiento.

El doctor Pablo Campos, jefe de los servicios médicos del primer equipo blanquiazul, ha estado al frente de la operativa junto con el doctor Enrique Puche, especialista del Servicio de Cardiología, y los doctores Ernesto Rivera y Carlos Alonso, especialistas en Radiodiagnóstico de Quirónsalud Málaga. A su vez, el preparador físico Julio Rodríguez ha colaborado en el seguimiento de todo el proceso.

Así, Ochoa, Dani Sánchez, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez y Puga, el jueves; y Haitam, Chupete, Larrubia, Joaquín e Izan, el viernes, han sido los primeros jugadores en superar con éxito el examen médico: una evaluación integral que incluye anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergoespirometría con análisis de gases, considerada una de las pruebas más completas para valorar la respuesta cardiovascular y respiratoria al ejercicio. Estas pruebas continuarán el lunes y concluirán el miércoles con una analítica completa de todo el equipo.

Como Proveedor Médico Oficial del Club, el Hospital Quirónsalud Málaga pone a disposición del Málaga CF un abordaje multidisciplinar que combina la prevención cardiovascular, la evaluación funcional y el análisis de la composición corporal mediante tecnología de última generación, reforzando una colaboración basada en la excelencia asistencial y la medicina deportiva de precisión.

“El reconocimiento médico preparticipación es la mejor herramienta para prevenir eventos cardiovasculares y garantizar que cada jugador inicia la temporada con las máximas garantías”, explica el doctor Enrique Puche, especialista en Cardiología Deportiva del Hospital Quirónsalud Málaga.

Además de proteger la salud del futbolista, “todas las pruebas nos permiten conocer su respuesta cardiovascular al esfuerzo y aportar información muy valiosa para individualizar el entrenamiento, optimizar el rendimiento y acompañar al jugador durante toda la temporada”, añade el cardiólogo.

Como parte del reconocimiento, todos los jugadores se someterán además a un estudio de composición corporal mediante tecnología DEXA, una prueba de alta precisión que permite conocer el porcentaje y la distribución de masa muscular, grasa corporal y masa ósea de cada deportista.

A diferencia de una báscula convencional, la DEXA proporciona un análisis preciso y detallado de la composición corporal. Evalúa de forma independiente cada segmento del cuerpo, permitiendo detectar desequilibrios musculares, diseñar programas personalizados de entrenamiento y nutrición, reducir el riesgo de lesiones y realizar un seguimiento objetivo de la evolución física de los jugadores a lo largo de toda la temporada.

“La DEXA nos ofrece una fotografía muy precisa de la composición corporal de cada jugador. No hablamos solo de conocer cuánto pesa un futbolista, sino de analizar cómo se distribuyen su masa muscular, su grasa y su masa ósea para disponer de información objetiva que ayude a tomar decisiones desde el primer día de la pretemporada”, señala el doctor Ernesto Rivera, especialista en Radiodiagnóstico del Hospital Quirónsalud Málaga, experto en patología deportiva y terapias ecoguiadas.