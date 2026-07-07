Llamamiento urgente de la Comunidad de Madrid: se insta a donar sangre de todos los tipos

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España siempre ha sido un país ligado a la solidaridad en momentos importantes. Prueba de ello es que siempre ha estado en la cúspide de los rankings mundiales y europeos de donación de sangre, consolidándose como uno de los países más solidarios del mundo.

La Comunidad de Madrid ha lanzado un comunicado urgente solicitando la ayuda de los madrileños para abastecer las reservas de sangre. Tal y como dice el comunicado, se necesitan reservas de todos los grupos sanguíneos, que actualmente se encuentran en alerta roja con un 35 % de capacidad.

Esto significa que hay existencias para tan sólo un día y medio de necesidades en urgencias, cirugías y tratamientos.

¿Por qué hay tan pocas donaciones de sangre en Madrid?

Tomando como referencia el propio comunicado de la Comunidad de Madrid, este descenso paulatino en este mes de junio se achaca a las olas de calor, que impiden que mucha gente quiera acercarse a centros de donaciones.

Reiteran la importancia de hacer el esfuerzo solidario de donar sangre, ya que las intervenciones donde son requeridos los trasplantes de sangre son igual de necesarias en verano. El año pasado en estas fechas, las reservas se situaban en un 88% a pesar de las temperaturas.

Para poner en contexto la importancia de las donaciones, un trasplante de hígado requiere entre 30 y 200 entregas de dosis de donaciones. Hasta 250 pueden llegar las entregas en caso de que sea para tratamientos de enfermedades graves. El informe habla de que en la región se requieren hasta 38.000 unidades cada año para este tipo de intervenciones.

¿Dónde se puede donar sangre en la Comunidad de Madrid?

En la Comunidad de Madrid, los centros autorizados para la práctica de la donación de sangre son varios. Los 32 hospitales públicos y privados de la comunidad están habilitados. Así como el Centro de Transfusión de Valdebernardo en la sede central de Cruz Roja y las unidades móviles que se encuentran repartidas por el territorio.

Requisitos para donar sangre

Para poder ser admitido como donante en el proceso de donación, aparte de presentar tu DNI u otra identificación, se debe cumplir el siguiente perfil médico general: