Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un ensayo clínico realizado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha mostrado resultados que abren una nueva vía en la lucha contra el VIH. Siete personas lograron mantener el virus controlado durante meses sin necesidad de tomar tratamiento antirretroviral diario, gracias a una estrategia combinada que actúa sobre el sistema inmunitario. Los resultados, publicados en Nature, señalan un posible avance hacia lo que se conoce como «cura funcional», es decir, la capacidad del organismo de controlar el virus sin medicación continua.

El estudio se basa en una aproximación múltiple. Primero, los participantes recibieron una vacuna terapéutica destinada a entrenar al sistema inmune para identificar y atacar los reservorios del virus. Posteriormente, se administró un cóctel de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro -conocidos como bNAbs- que reducen la presencia del VIH en sangre. Finalmente, se aplicó un estímulo adicional al sistema inmunitario antes de retirar la terapia antirretroviral. Esta combinación permitió que siete de los diez voluntarios mantuvieran durante semanas e incluso meses el virus en niveles indetectables sin medicación.

Los resultados fueron heterogéneos, pero alentadores. Seis de los pacientes experimentaron un rebrote viral leve y tardío, lejos de los repuntes bruscos que suelen observarse cuando se interrumpe la medicación. Uno de ellos permaneció más de 18 meses sin necesidad de reanudar el tratamiento, un periodo excepcional en este tipo de investigaciones. Según los autores, estos pacientes desarrollaron una población de células T especialmente reactiva, capaz de contener el virus de forma similar a lo que ocurre en los llamados “controladores de élite”, personas que controlan el VIH de forma natural.

Este avance se suma a los esfuerzos internacionales por reducir la dependencia de los tratamientos diarios, un desafío que ha marcado la investigación del VIH en las últimas décadas. Aunque la terapia antirretroviral ha transformado el pronóstico de la infección, su uso continuado presenta limitaciones: efectos secundarios acumulativos, la necesidad de adherencia estricta y el elevado coste sanitario de su administración de por vida. Por eso, el desarrollo de estrategias que permitan largos periodos sin medicación es considerado un objetivo prioritario.

Estudio pequeño y experimental

No obstante, los investigadores subrayan que se trata de un estudio pequeño y experimental. Sólo participaron diez personas y no hubo grupo control. Además, tres de los voluntarios experimentaron un rebote inmediato del virus, lo que refleja que la terapia no funciona de la misma manera en todos los perfiles. Antes de considerar esta combinación como alternativa terapéutica real, será necesario realizar ensayos más amplios, determinar su seguridad a largo plazo y simplificar el régimen, actualmente complejo y costoso.

Aun así, los expertos coinciden en que los resultados representan un avance relevante en la búsqueda de una cura funcional. Al demostrar que el sistema inmunitario puede ser «reprogramado» para mantener a raya el VIH sin medicación, se abre la puerta a futuros tratamientos más duraderos, menos invasivos y potencialmente accesibles a gran escala. Si la estrategia continúa mostrando eficacia, podría transformar el manejo del VIH en la próxima década.