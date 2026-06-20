Hito histórico en la ciencia: el tratamiento que puede acabar con las gafas y lentillas para siempre

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La pérdida de visión asociada al envejecimiento es uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. A medida que aumenta la esperanza de vida, también lo hace el número de personas que padecen enfermedades oculares relacionadas con la edad, como el glaucoma o determinadas neuropatías ópticas. Durante décadas, los tratamientos disponibles se han centrado principalmente en reducir el avance de estas patologías o controlar los factores de riesgo. Sin embargo, una nueva terapia experimental denominada ER-100 está despertando un enorme interés científico por su potencial para restaurar funciones visuales perdidas mediante un innovador enfoque basado en la reprogramación celular. Sería el tratamiento que puede acabar con las gafas.

Según Wired, el desarrollo de esta terapia representa un cambio de paradigma en el tratamiento de las enfermedades oculares degenerativas. En lugar de limitarse a proteger las células existentes o retrasar su deterioro, ER-100 busca rejuvenecer células envejecidas y dañadas para que recuperen parte de su capacidad funcional. La empresa Life Biosciences ha iniciado un ensayo clínico en humanos tras obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. «Los primeros participantes del estudio padecen glaucoma de ángulo abierto o neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, dos enfermedades que afectan al nervio óptico y pueden provocar una pérdida visual irreversible», mencionan. Los resultados de esta investigación podrían abrir la puerta a nuevas terapias destinadas no solo a tratar enfermedades oculares, sino también a combatir otros trastornos asociados al envejecimiento.

El tratamiento que puede acabar con las gafas

¿Qué es ER-100 y por qué genera expectativas?

ER-100 es una terapia génica experimental diseñada para restaurar la función de las células de la retina que han envejecido o sufrido daños. Según Life Biosciences, esta tecnología forma parte de una plataforma de restauración epigenética que pretende devolver a determinadas células características propias de estados más jóvenes.

El tratamiento se diferencia de las terapias convencionales porque no se limita a actuar sobre los síntomas de la enfermedad. Su objetivo es intervenir directamente en los mecanismos biológicos que contribuyen al envejecimiento celular. De esta forma, busca recuperar funciones perdidas y mejorar la capacidad de las células para desempeñar su papel dentro del sistema visual.

Según explicó David Sinclair, cofundador de Life Biosciences y profesor de genética en la Facultad de Medicina de Harvard, las investigaciones concluyen que gran parte del envejecimiento podría estar relacionado con la pérdida de información epigenética y no únicamente con daños permanentes e irreversibles.

¿Cómo funciona la reprogramación epigenética?

La base científica de ER-100 se encuentra en un proceso denominado reprogramación epigenética. Esta estrategia no modifica la secuencia del ADN, sino que altera la forma en que determinados genes se expresan dentro de las células.

La terapia utiliza tres factores de transcripción conocidos como OCT4, SOX2 y KLF4, también denominados factores OSK. Estos elementos actúan como reguladores capaces de restablecer patrones de expresión genética asociados a células más jóvenes y saludables.

Según el Instituto Oftalmológico Nova, la reprogramación epigenética, en lugar de reemplazar las células, ER-100 intenta restaurar los patrones de expresión genética asociados con neuronas sanas, mejorar la función mitocondrial y la energía celular. A su vez, busca mejora la capacidad de las neuronas para sobrevivir y funcionar.

«Esto supone un cambio: de limitarse a tratar los síntomas, se pasa a reparar las células, lo que podría mejorar el futuro de las personas con enfermedades oculares progresivas», comentan los expertos.

¿Cuál es el papel de las células ganglionares de la retina?

Para comprender la importancia de este tratamiento que puede acabar con las gafas es necesario conocer la función de las células ganglionares de la retina. Estas neuronas son las encargadas de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro a través del nervio óptico.

Los especialistas del Instituto Oftalmológico Nova desglosan que cuando estas células se dañan, la comunicación visual se interrumpe y aparecen problemas de visión que pueden llegar a ser permanentes. Una de las mayores dificultades es que las células ganglionares no se regeneran de forma natural, por lo que las lesiones suelen considerarse irreversibles.

ER-100 pretende cambiar esta situación mediante la restauración funcional de estas neuronas. En lugar de sustituirlas, intenta devolverles características más juveniles para que vuelvan a desarrollar correctamente su función dentro del sistema visual.

¿Qué enfermedades podrían beneficiarse con el tratamiento?

Los primeros ensayos clínicos se centran en dos neuropatías ópticas especialmente frecuentes en personas mayores. La primera es el glaucoma de ángulo abierto, una enfermedad neurodegenerativa que constituye una de las principales causas de ceguera en adultos mayores. Aunque suele relacionarse con una presión intraocular elevada, la pérdida de visión puede continuar incluso cuando este factor está controlado.

La segunda es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Esta afección provoca una pérdida repentina e indolora de la visión debido a una reducción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Actualmente no existen tratamientos aprobados capaces de revertir sus efectos.

Ambas enfermedades comparten un elemento clave: el daño a las células ganglionares de la retina. Por ello, representan un escenario adecuado para evaluar el potencial regenerativo de la nueva terapia en un tratamiento que puede acabar con las gafas.