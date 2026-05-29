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La comunidad mundial de la oncología tiene dentro de poco su gran cita anual, el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebra en Chicago entre el 29 de mayo y el 2 de junio. La organización ha preparado un programa con los avances más destacados para tratar el cáncer, además de nuevos datos científicos sobre la importancia del estilo de vida en el riesgo de desarrollar la enfermedad y en la eficacia de los tratamientos.

Se hablará de inmunoterapias de nueva generación para tratar los tumores tradicionalmente más resistentes, nuevas estrategias para optimizar la atención a los pacientes y muchas otras cuestiones relevantes.

El encuentro podrá seguirse por internet. Este año se celebra bajo el lema: «La ciencia y la práctica de la traslación: mejorar los resultados del cáncer en todo el mundo», que el presidente de ASCO, Eric Small, presentará en la sesión inaugural. En esta convocatoria se harán públicos más de 7.000 nuevos estudios.

Fármacos para la obesidad y… para el cáncer

En las primeras sesiones se va a saber cómo el ayuno a corto plazo se compara con una dieta libre en pacientes con cáncer de ovario, si los nuevos medicamentos para la pérdida de peso (los famosos agonistas de GLP-1) podrían poner freno a la progresión de siete tipos de tumores sólidos, y si el yoga ‘yocas’ puede aliviar los cambios en el estado de ánimo y el insomnio que afectan a personas que han superado la enfermedad. También al comienzo se hablará de los resultados de una intervención para la pérdida de peso en la calidad de vida y los síntomas de mujeres con cáncer de mama: el estudio BWEL (que se traduciría como ‘estar bien’).

Estos medicamentos son también objeto de estudio por su posible empleo como instrumento de prevención del cáncer de mama en mujeres con perfil de riesgo alto, además de la posibilidad de que mejoren la eficacia del tratamiento contra el cáncer cuando las pacientes sufren sobrepeso. Será con toda probabilidad uno de los temas que más llamen la atención durante varias jornadas.

Inmunoterapias de nueva generación y a dosis muy bajas

Las inmunoterapias, tratamientos que se basan en el principio de estimular el sistema inmunitario para que elimine células del cáncer, llevan una década de trayectoria cambiando el pronóstico de diversos tipos de cáncer.

No obstante, se sigue investigando con intensidad en este campo para que su eficacia llegue cada vez a más pacientes, así como para encontrar las combinaciones y dosis que mejores resultados con mínimos efectos secundarios.

No solamente hay nuevos medicamentos de esta clase, ya conocidos como ‘inmunoterapias de nueva generación’, sino también estudios detallados sobre su empleo a dosis ‘ultrabajas’, que también se darán a conocer en este encuentro.

Se divulgarán los resultados de estudios sobre el beneficio de la actividad física en la recuperación después de la quimioterapia del cáncer de colon, intervenciones específicas para el bienestar de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer (atendiendo a sus preocupaciones, inquietudes y necesidades como supervivientes).

Para los niños que han superado un cáncer, se ha evaluado una intervención digital orientada a mejorar la calidad del descanso nocturno y el rendimiento cognitivo.