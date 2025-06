Fact checked

La biofarmacéutica asturiana GiStem Research S.L. ha anunciado la concesión oficial por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO) de una patente fundamental para su expansión nacional e internacional. Se trata de la patente US 12214000B2, titulada Human uterine cervical stem cell population and uses thereof, que protege el uso de células madre mesenquimales del cuello uterino humano (hUCESC) y su secretoma para el tratamiento de múltiples enfermedades.

Las reivindicaciones de la patente abarcan indicaciones como el cáncer, enfermedades autoinmunes, inflamatorias o asociadas a la pérdida de tejido, consolidando así el potencial de esta tecnología como herramienta terapéutica innovadora.

Con esta aprobación, GiStem ya cuenta con protección de patente en mercados clave como Europa, Japón, China, Canadá, México, Corea, India o Australia, lo que fortalece su posición en el competitivo campo de los derivados celulares.

Tecnología propia con base científica consolidada

La tecnología de GiStem se basa en un descubrimiento pionero liderado por el Dr. Francisco Vizoso y la Dra. Noemí Eiró, quienes identificaron una nueva fuente de células madre mesenquimales en el cérvix uterino humano. Estas células se obtienen mediante procedimientos rutinarios como la citología, tienen una alta capacidad de multiplicación en cultivo, y secretan un medio condicionado (secretoma) con propiedades:

Regenerativas

Anti-inflamatorias

Inmunorreguladoras

Antimicrobianas

Antitumorales

Estas propiedades han sido validadas en múltiples publicaciones científicas durante la última década.

Primer paso hacia la clínica: alianza con Argentina

GiStem ha dado también un paso decisivo hacia la aplicación clínica de su tecnología mediante un acuerdo con el Ministerio de Salud y la Federación Económica de Tucumán (Argentina). Esta colaboración permitirá iniciar ensayos clínicos en hospitales argentinos, comenzando con uno centrado en el tratamiento de úlceras de pie diabético, una patología con alta incidencia mundial y escasas opciones terapéuticas eficaces.

El acuerdo ha sido gestionado por el Dr. Luis Alberto Costa, presidente de GiStem Research, y representa una sinergia estratégica entre instituciones públicas, tejido empresarial y desarrollo científico, con potencial impacto en miles de pacientes en Argentina y millones en todo el mundo.

Acuerdo en Tucumán

La Federación Económica de Tucumán (FET) firmó un Acuerdo Marco de Cooperación junto al Ministerio de Salud Pública de Tucumán, la empresa española Gistem Research SL y FUNDAFET, con el objetivo de avanzar en investigaciones sobre terapias basadas en células madre y secretomas.

El acto se desarrolló este lunes 21 de abril en la sede de la FET, y contó con la presencia del presidente de la FET, Héctor Viñuales; el presidente de FUNDAFET, Juan Rodríguez; el titular de Gistem Research SL, Dr. Luis Costa Pérez; y el ministro de Salud Pública de Tucumán, Dr. Luis Medina Ruiz.

El presidente de la FET, Héctor Viñuales, resaltó la visión integral de la institución, «desde nuestra gestión entendemos que el desarrollo económico debe ir acompañado de educación y salud».

Por su parte, el ministro Luis Medina Ruiz, señaló que «este convenio nos posiciona en un proyecto internacional de altísimo nivel. No solo se trata de una colaboración científica, sino también de una apuesta por la salud pública y el bienestar futuro de la comunidad tucumana y argentina». Remarcó también que es «una primera experiencia de investigación en Tucumán en este campo, con pacientes y equipos seleccionados».

Fundada en 2016 en Gijón, GiStem Research es una compañía biofarmacéutica dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para enfermedades con necesidades médicas no cubiertas. Su enfoque se basa en la combinación de investigación avanzada, colaboración institucional y compromiso social para mejorar la salud global.