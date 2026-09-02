La Fundación Sierra Pambley acoge una exposición sobre salud y migración: «Un refugio de justicia social»

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La sede de la Fundación Sierra Pambley de la ciudad de León acogerá este miércoles, 2 de septiembre, a las 18.30 horas, la inauguración de la exposición Manos que cuidan, lienzos que unen. Historias de salud y migración’, integrada por 23 lienzos elaborados conjuntamente por alumnado de primer curso del Grado de Enfermería de la Universidad de León (ULE) y personas usuarias de Cruz Roja León.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 11 de septiembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas. La iniciativa está liderada por la profesora Elena Andina Díaz y ha contado con la colaboración del profesorado de la asignatura Transculturalidad, Salud y Género, así como con el respaldo de los grupos de investigación HeQoL (ULE), CECAVIS (IbioLeon) y EYCC (Universidad de Alicante).

El proyecto nace de la inquietud compartida por el alumnado y el equipo docente de la Universidad de León por reflexionar sobre cuestiones como «¿Qué barreras invisibles dificultan el derecho a recibir cuidados cuando se llega a una nueva tierra?» o «¿Cómo se vive y se accede al sistema sanitario al iniciar una nueva vida en España?», según ha informado la ULE.

Barreras invisibles

El origen de la muestra ha surgido del deseo del estudiantado y equipo docente de la ULE de dar respuesta a preguntas como «¿Qué barreras invisibles detienen el derecho a ser cuidado cuando se llega a una nueva tierra?» o «¿Cómo se habita el sistema sanitario al emprender una vida en España?», según ha trasladado la ULE a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con el objetivo de transformar esas preguntas en «puentes de empatía», alumnos y profesores acudieron el pasado mes de abril a la sede de Cruz Roja en León para poner en marcha la iniciativa «pionera de innovación docente e investigación sanitaria y social» y, de esta forma, la exposición nació como fruto de dicho encuentro «íntimo, intercultural e intergeneracional».

Refugio y arte

Asimismo, durante las jornadas compartidas en Cruz Roja, las aulas universitarias se trasladaron fuera del campus para convertirse en «espacios de escucha activa» con la colaboración de personas migrantes usuarias de la entidad, quienes compartieron con generosidad sus procesos migratorios. .

«Cada lienzo es un refugio de justicia social que derriba muros y demuestra cómo la ciencia y la formación académica pueden nacer del compromiso social con la comunidad», ha destacado el equipo organizador.

Toda esa vivencia encontró en la pintura su mejor canal de expresión, según ha explicado una de las participantes, Elena Andina, quien ha manifestado que «cada una de las piezas expuestas funciona como un mosaico de voces que busca sensibilizar a la sociedad y recordar que el cuidado no entiende de fronteras y que la salud es un derecho universal».

Asimismo, la organización ha expresado su agradecimiento a todas las partes «que han hecho posible esta confluencia entre educación, arte y compromiso social» y han señalado a las personas migrantes usuarias de Cruz Roja León, «por la valentía de compartir sus vivencias»; al equipo directivo, personal técnico y voluntariado de Cruz Roja León, «por actuar como puente humano y acoger el encuentro»; a la Fundación Sierra Pambley, «por la cesión generosa de su espacio expositivo» y al profesorado de ‘Transculturalidad, Salud y Género’ y a los grupos de investigación participantes, «por respaldar una ciencia con vocación humana».