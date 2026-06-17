La Fundación PharmaMar abre la convocatoria de los IV Premios Argonauta e incrementa su programa de ayudas económicas

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Comprometida con el avance de la ciencia y la medicina, la Fundación PharmaMar abre una nueva convocatoria de los IV Premios Argonauta, y amplía su programa de ayudas económicas con el objetivo de apoyar la formación de profesionales médicos y promover nuevas líneas de investigación en oncología.

Este año, la Fundación, en su apoyo al talento investigador y clínico, incrementa la cuantía destinada tanto a los premios como a las ayudas con respecto a 2025. Además, como novedad para esta edición, se han abierto dos nuevas ayudas: una para la formación en el ámbito de la farmacia hospitalaria y otra para proyectos de Real World Data (RWD).

Las candidaturas pueden presentarse a través de la página web de la Fundación PharmaMar en el apartado habilitado para premios y ayudas, hasta el 2 de octubre. La entrega de los galardones tendrá lugar el 23 de noviembre, tras la evaluación de un jurado formado por destacadas figuras del sector.

IV edición Premios Argonauta

En esta edición, los Premios Argonauta de la Fundación PharmaMar, vuelven a reconocer a personas o proyectos que, con su trabajo y dedicación, han contribuido significativamente durante los últimos años al avance de la medicina y la salud en nuestra sociedad:

Premio para jóvenes investigadores

Este galardón busca reconocer y fomentar el talento emergente en oncología. Está destinado a investigadores menores de 42 años que, mediante su trabajo en investigación básica orientada a la aplicación clínica o en investigación clínica directamente, hayan mostrado un liderazgo prometedor y un impacto relevante en el avance de la medicina oncológica. La Fundación valora no solo un proyecto individual, sino el conjunto de una carrera en consolidación y su proyección futura.

Premio al mejor caso clínico ciencia PharmaMar

Este premio reconoce el esfuerzo de aquellos profesionales que, tanto en España como en el extranjero, han contribuido con casos clínicos innovadores en los que los productos del Grupo PharmaMar hayan tenido un papel relevante. La finalidad es promover el conocimiento clínico derivado de la experiencia real, la divulgación médica de alta calidad y el impacto en la práctica asistencial en enfermedades de alta complejidad.

III edición Ayudas Económicas a la Formación e Investigación en Oncología

Como parte de su apuesta por la excelencia clínica y científica, la Fundación PharmaMar amplía su programa de ayudas para respaldar tanto la formación avanzada como el desarrollo de nuevos proyectos de investigación. Este año se abren tres convocatorias:

Cuatro ayudas económicas para la formación complementaria de un especialista R5 de oncología.

Tienen como objetivo principal apoyar la formación de profesionales médicos en oncología, proporcionando la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades especializadas en el manejo y tratamiento de los sarcomas de tejidos blandos o el tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña. Con estas ayudas, se busca equipar a los médicos con las competencias necesarias para abordar estas complejas enfermedades y elevar los estándares de atención para los pacientes que la padecen.

Ayuda para investigadores en ensayos clínicos de Fase I.

Dirigida a respaldar a investigadores que estén involucrados en estudios tempranos, donde se evalúan por primera vez la seguridad, la dosis y los posibles efectos de nuevos tratamientos. La Fundación pretende así fortalecer las capacidades del entorno investigador español en una etapa clave para la innovación terapéutica.

Ayuda para formación avanzada en Farmacia Hospitalaria

Nueva convocatoria destinada a farmacéuticos especialistas y residentes en su último año de formación, con el objetivo de favorecer la adquisición de competencias avanzadas mediante estancias formativas en centros de referencia, así como el intercambio de conocimiento y buenas prácticas.

Ayuda a proyectos basados en Real World Data (RWD).

Esta ayuda está orientada a apoyar proyectos que utilicen datos generados en la práctica clínica habitual (historias clínicas electrónicas, registros, bases administrativas, etc.) para generar nuevo conocimiento sobre la efectividad y la seguridad de tratamientos oncológicos. Se evaluarán criterios como la calidad metodológica, el impacto potencial en la toma de decisiones clínicas y la transferencia a la práctica asistencial.