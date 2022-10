La Fundación ECO presenta en ASCO dos estudios para la calidad asistencial a pacientes oncológicos

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) ha presentado, en el ‘ASCO Quality Care Symposium’ organizado por la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) en Chicago (Estados Unidos), dos estudios que evidencian mejoras para la calidad asistencial a pacientes oncológicos.

En concreto, en el estudio ‘Assessment of Spanish Practices Involved in the Quality Oncology Practice Initiative Program’ se analiza la puntuación de los hospitales españoles que, voluntariamente, se han sumado al ‘Proyecto Criterios de Calidad Asistencial QOPI’ en Oncología Médica, desarrollado por la Fundación ECO y ASCO desde 2015 hasta la actualidad.

Este estudio permite constatar que esas puntuaciones son mayores en el análisis posterior a obtener la ‘Certificación internacional QOPI’, frente a las que se obtuvieron antes de que los centros fueran certificados. Además, ofrece unos resultados que han sido comparados con los datos agregados de los hospitales americanos (cuestionario general y aspectos relacionados con el tratamiento del cáncer de mama del cáncer de pulmón y del cáncer colorrectal), y evidencian que, en algunos de los estándares de calidad, los hospitales españoles están por encima de la media de todos los hospitales que realizan el programa de calidad a nivel mundial. Asimismo, en la investigación también destaca que, durante la pandemia, no se evidenció un deterioro en las variables de calidad analizadas.

«Este estudio evidencia claramente que la inclusión en el Programa QOPI aumenta la calidad de la asistencia a pacientes oncológicos; lo que nos permite afirmar con rotundidad que los propios programas de evaluación de la calidad son capaces de incrementar la calidad asistencial. Por lo que animamos a todos los hospitales españoles que no han participado en este Programa a que participen», ha dicho el presidente de la Fundación ECO y jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Rafael López.

Por su parte, el estudio ‘Measures to Evaluate Quality of Care in Head and Neck Cancer: Results of a Delphi study’ evalúa una revisión sistemática de las medidas que pueden impactar en la calidad asistencial de los pacientes con tumores de cabeza y cuello. Este trabajo parte de una revisión realizada por expertos en el tema y que permite, con metodología ‘Delphi’, determinar cuáles son aquellas medidas que pueden impactar, especialmente, en términos de aplicación en el entorno real y de análisis de coste-efectividad.

Para ello, se desarrollan y seleccionan 29 de ellas, que incluyen desde el análisis del diagnóstico, las consideraciones previas a la decisión terapéutica, la respuesta al tratamiento, como la cirugía, la radioterapia, el estadiaje claro del tumor y la evaluación de efectos adversos e impacto-supervivencia, a medio y largo plazo.

«Todo ello, nos permite conseguir unos factores de identificación que ayudan a la toma de decisiones y a alcanzar un mecanismo de priorización de medidas y de mejora en el seguimiento y control de los efectos secundarios de los pacientes», ha argumentado el vicepresidente de la Fundación ECO y jefe del Servicio de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Jesús García-Foncillas.