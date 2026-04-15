El fin de la alopecia está cerca: prometen una cura que devolvería el cabello al 100%

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Una investigación española estaría cerca de encontrar una solución para la alopecia. Un equipo liderado por el doctor Eduardo López Bran, jefe de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos, ha desarrollado una terapia celular experimental que ha conseguido revertir la caída del cabello en ratones con un éxito cercano al 100%, lo que podría ser el fin de la alopecia.

A diferencia de tratamientos actuales, esta terapia busca ir más allá de lo convencional. El objetivo es, a través de una inyección, que «las células madre que vamos a administrar vuelvan a producir nuevos folículos pilosos». Los resultados en animales son prometedores. Se ha logrado un recrecimiento del pelo en el 90% de los ratones macho y en el 100% de las hembras.

En España, según un estudio de la plataforma Medihair, el 44,5% de los hombres españoles presenta algún grado de calvicie, una cifra que sitúa al país por delante de Italia (44,37%), Francia (44,25%), EEUU (42,68%) y Alemania (41,5%).

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Plazos para el fin de la alopecia

Antes de que el tratamiento llegue a los pacientes, debe superar unas fases. Actualmente, el equipo está pendiente de realizar los ensayos preclínicos de seguridad que exigen las autoridades regulatorias. Una vez superado ese paso, se iniciarían los ensayos clínicos en humanos, que podrían comenzar a finales de este año o principios de 2027. Si se superasen todas las fases, el fármaco podría estar aprobado y disponible para los pacientes en un período de entre 5 y 7 años.

Otro de los puntos clave para el director científico del proyecto es la accesibilidad. Aunque la investigación tiene costes elevados, Eduardo López Bran defenderá que el tratamiento salga al mercado con un precio razonable. En una entrevista en la COPE, ha afirmado que cree «que si este tratamiento no tiene un precio razonable, no sería un buen tratamiento para los pacientes» y desea que esté al alcance de todas las personas.