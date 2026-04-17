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Intervenir antes de que la artritis reumatoide se desarrolle por completo puede cambiar el curso de la enfermedad. Así lo sugiere un estudio clínico a largo plazo que apunta a que el tratamiento precoz en personas con alto riesgo no sólo retrasa su aparición, sino que puede mantener sus beneficios durante años incluso después de suspender la medicación.

La investigación, liderada por el King’s College London y publicada en The Lancet Rheumatology, se centra en el uso de abatacept, un fármaco que actúa modulando el sistema inmunitario. Los resultados muestran que, administrado en fases tempranas —antes de que la enfermedad esté plenamente desarrollada—, puede retrasar significativamente la progresión de la artritis reumatoide.

El estudio se basa en un ensayo previo publicado en 2024, en el que participaron 213 personas de Reino Unido y Países Bajos con alto riesgo de desarrollar la enfermedad. En aquella primera fase, los pacientes se siguieron durante dos años. Sin embargo, el nuevo análisis amplía el seguimiento hasta entre cuatro y ocho años, lo que lo convierte en uno de los estudios más prolongados realizados en este grupo de población.

Los resultados son especialmente relevantes porque abren la puerta a un cambio de enfoque en el tratamiento de la artritis reumatoide. En lugar de intervenir una vez que la enfermedad ya ha causado daño articular, los investigadores plantean actuar en una fase previa, cuando aún no se ha manifestado completamente, con el objetivo de retrasar —o incluso modificar— su evolución.

Además, uno de los hallazgos más destacados es la persistencia del efecto: los beneficios del tratamiento con abatacept se mantienen en el tiempo incluso después de finalizar la terapia, algo poco habitual en enfermedades autoinmunes crónicas.

Este avance refuerza la importancia de identificar a las personas con alto riesgo de desarrollar artritis reumatoide y abre nuevas vías para estrategias preventivas. En un contexto en el que la enfermedad suele diagnosticarse cuando ya ha progresado, disponer de herramientas para ganar tiempo podría suponer un cambio significativo en la calidad de vida de los pacientes.

¿Quiénes se benefician más del tratamiento?

El estudio reveló que abatacept era más eficaz en personas con mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Estos participantes fueron identificados mediante un análisis de sangre que detecta autoanticuerpos específicos.

Si bien tenían más probabilidades de desarrollar artritis reumatoide, también eran quienes más se beneficiaban del tratamiento precoz.

Durante esta fase de riesgo, abatacept redujo el dolor articular y la fatiga, y mejoró el bienestar general. Sin embargo, tras la interrupción del tratamiento, los niveles de síntomas se igualaron entre los grupos de tratamiento y placebo. Esto sugiere que podría ser necesaria una modulación inmunitaria continua para mantener el control de los síntomas.

Los investigadores informaron que abatacept era seguro, con tasas similares de eventos adversos graves tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo placebo, y sin problemas de seguridad relacionados con el fármaco.