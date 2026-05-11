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El nuevo Hospital Memorial Publio Cordón, ubicado en Pozuelo de Alarcón, ha sido inaugurado en un acto presidido por la Infanta Elena y que ha contado con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero; así como representantes del ámbito sanitario, empresarial y académico. El centro rinde homenaje al doctor y empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por la banda terrorista GRAPO en 1995.

El Memorial Publio Cordón Hospital (MPCH) nace con la convicción de que la medicina más avanzada solo tiene sentido si conserva su esencia: la humanidad. Este proyecto es fruto de una idea que acompaña desde siempre a su fundadora, María Cordón: el futuro de la medicina depende tanto de la precisión tecnológica como de la capacidad humana de acompañar, escuchar y cuidar. Lleva el nombre de Publio Cordón, porque encarna los valores que él defendió: la excelencia médica, la innovación útil y el compromiso con las personas.

Impulsado con capital 100% familiar y con María Cordón como alma y CEO, el proyecto supera los 100 millones de euros de inversión, posicionándose como uno de los desarrollos hospitalarios privados más relevantes en España.

En palabras de María Cordón, «la figura de Publio Cordón no es solo un nombre en una placa; es el alma de nuestra manera de entender la medicina, donde la técnica médica más avanzada se encontrará siempre con la calidez de una mano amiga. Hoy, este hospital es su legado».

Asimismo, durante el acto, Su Alteza Real la Infanta Elena ha destacado: «cada persona que cruce estas puertas encontrará aquí cuidado, seguridad y esperanza».

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, señaló que «todos sabemos que esta inauguración es mucho más que la apertura de un nuevo recurso, simboliza un compromiso firme con la salud, la innovación y con la mejora continua». También recordó el compromiso con una medicina «rigurosa y humana que marcó Cordón, y que seguirá marcando una forma de entender la asistencia sanitaria».

El HMPC cuenta con todas las especialidades médico-quirúrgicas, organizadas alrededor de nueve nodos terapéuticos que facilitan una visión y abordaje multidisciplinar y continuado.

El bloque quirúrgico está compuesto por ocho quirófanos de cirugía mayor —cuatro convencionales, tres de cirugía robótica y un quirófano híbrido—, dos salas de endoscopias y un quirófano de cirugía menor.

Instalaciones

El Hospital Memorial Publio Cordón ha abierto sus puertas en Pozuelo de Alarcón con una propuesta que rompe con la imagen tradicional de los centros sanitarios. Desde la entrada, el ambiente recuerda más al de un hotel exclusivo que al de un hospital convencional: espacios abiertos, luz cálida, materiales naturales y una atmósfera pensada para transmitir tranquilidad.

Con una inversión superior a los 100 millones de euros y cerca de 250 profesionales, el hospital nace como un centro privado orientado a la alta especialización y a una atención más cercana. El complejo cuenta con 48 habitaciones, ocho puestos de UCI, hospital de día quirúrgico, Urgencias 24 horas y áreas diseñadas para garantizar privacidad y comodidad tanto al paciente como a sus acompañantes. El objetivo, según sus responsables, no es atender grandes volúmenes, sino ofrecer una experiencia sanitaria basada en el tiempo, la atención individual y el seguimiento continuo.

La filosofía del hospital se apoya en un modelo asistencial de alta calidad. Las consultas están planteadas para evitar agendas saturadas y favorecer una relación más directa entre médico y paciente. Además, cada persona contará con un gestor personal de salud encargado de coordinar citas, pruebas y seguimiento médico, evitando así la fragmentación habitual del sistema sanitario. El acompañamiento emocional y la comunicación forman parte esencial del proyecto.

Esa apuesta por el trato humano convive con una infraestructura tecnológica de última generación. El hospital dispone de ocho quirófanos de cirugía mayor integrados y robotizados, entre ellos varios equipados con el sistema Da Vinci, especializado en cirugía de alta precisión. También incorpora tecnología avanzada de diagnóstico por imagen, radioterapia y medicina molecular, para abordar procedimientos complejos.

El cuadro médico reúne a especialistas nacionales e internacionales con experiencia en cirugía avanzada. Sin embargo, la dirección insiste en que el criterio para formar el equipo no ha sido únicamente el prestigio profesional, sino también la capacidad de ofrecer una atención cercana y empática.

El Memorial Publio Cordón aspira a promover una visión preventiva de la salud. La idea es acompañar al paciente no sólo durante la enfermedad, sino también en el cuidado a largo plazo y la detección precoz.

Robot Da Vinci 5

La apuesta tecnológica del centro se refuerza con el robot quirúrgico más avanzado del mundo, Da Vinci 5, que permite realizar intervenciones con mayor precisión, menor invasividad y una recuperación más rápida para los pacientes.

El hospital dispone además de ocho habitaciones UCI independientes, diez unidades de Recuperación Postanestésica (URPA), diecisiete habitaciones de hospital de día quirúrgico y cuarenta y ocho habitaciones de hospitalización.

El centro ofrece servicio de urgencias 24 horas, hospitalización domiciliaria, 600 plazas de parking y una plantilla formada por 250 empleados.

El Memorial Publio Cordón nace con el objetivo de impulsar una forma distinta de ejercer la medicina, basada en el humanismo clínico: un modelo en el que la tecnología y la precisión científica conviven con el tiempo, la escucha activa y la relación médico-paciente como ejes del proceso asistencial.

Gestor personal de salud

A diferencia de los modelos hospitalarios tradicionales, el Memorial Publio Cordón organiza su actividad en torno a itinerarios asistenciales integrados, donde distintas especialidades trabajan de forma coordinada para ofrecer una atención continua y coherente, evitando que el paciente tenga que transitar entre servicios aislados.

En este modelo, el tiempo clínico adquiere un papel central. Las agendas están diseñadas para permitir consultas sin prisas, donde escuchar, explicar y acompañar forman parte esencial del acto médico, mejorando tanto la calidad de las decisiones clínicas como la experiencia del paciente.

Además, el hospital incorpora la figura del gestor personal de salud, que acompaña al paciente a lo largo de todo su recorrido asistencial, coordinando pruebas, consultas y seguimiento, y garantizando la continuidad del cuidado más allá del paso por el hospital.

El hospital se posiciona como centro de referencia al incorporar un conjunto integral de tecnologías de vanguardia destinadas al diagnóstico por imagen, la cirugía avanzada y el tratamiento oncológico de alta precisión. En este sentido, destaca el robot quirúrgico Da Vinci 5, que permite realizar intervenciones con mayor precisión, menor invasividad y una recuperación más rápida para los pacientes.

Con esta inauguración, el Hospital Memorial Publio Cordón inicia su actividad con el objetivo de contribuir a una evolución del modelo sanitario hacia una medicina más integrada, más eficiente y, sobre todo, más humana.

«La salud es el patrimonio más importante que tenemos y es fundamental que lo conservemos no sólo para vivir más, sino para vivir mejor: cuidándonos durante y después de una enfermedad, anticipándonos a problemas, actuando rápido ante un episodio grave o planteando una terapia para una enfermedad crónica. Nuestro centro pone al servicio de nuestros pacientes una medicina predictiva y preventiva, con tecnología de última generación, pero también con escucha, tiempo y dedicación», explica María Cordón, CEO del HMPC.