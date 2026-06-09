Expertos recomiendan normalizar el enjuague antiséptico previo en la clínica dental como medida complementaria de bioseguridad

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La incorporación sistemática de la antisepsia pretratamiento mediante colutorios con agentes antisépticos antes de cualquier procedimiento clínico se perfila como un paso decisivo para seguir elevando los estándares de calidad y seguridad en odontología. Se trata de una medida complementaria, sencilla y de bajo coste que contribuye a mejorar la práctica clínica y a reforzar la protección tanto de pacientes como de profesionales.

Esta fue una de las principales conclusiones del webinar “Antisepsia pretratamiento: garantía de seguridad en la clínica dental”, celebrado por la Fundación Dental Española y Dentaid, y que contó con la participación del Dr. Juan Carlos Llodra, profesor titular de Odontología Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Granada; la Dra. Ana Molina, miembro de la Junta Directiva de SEPA, magíster en Periodoncia e Implantes y profesora asociada de Periodoncia (UCM); y la Dra. Mª Victoria Mateos, profesora de Odontología Preventiva y Comunitaria y odontóloga de Atención Primaria, quienes analizaron el papel de la antisepsia en el contexto actual de la bioseguridad en las clínicas dentales. Todos ellos coincidieron en que, al igual que otras medidas ya plenamente integradas en la rutina diaria, como el uso de mascarillas, gafas de protección o ropa clínica específica, el enjuague bucal con los antisépticos adecuados previo a cualquier tratamiento odontológico puede implementarse con facilidad y sin apenas impacto en la operativa de la consulta.

Durante el encuentro se puso de relieve que la cavidad bucal alberga una microbiota compleja que, aunque habitualmente se encuentra en equilibrio, puede convertirse en un foco de dispersión de microorganismos durante los procedimientos odontológicos, especialmente aquellos que generan aerosoles. En este contexto, la antisepsia preprocedimiento actúa como una barrera adicional que permite reducir de forma significativa la carga microbiana en la boca, incluyendo bacterias, virus y otros patógenos, minimizando así potencialmente el riesgo de contaminación cruzada.

Evidencia científica que avala su uso

Diversos estudios han demostrado que el uso de enjuagues bucales que contienen clorhexidina, aceites esenciales y cloruro de cetilpiridinio pueden reducir de media un 64,8% los microorganismos en la cavidad bucal de la atención dental.

A la hora de seleccionar un colutorio para antisepsia pretratamiento, los expertos subrayaron la importancia de considerar criterios como la rapidez de acción, la eficacia, la seguridad, la sustantividad, con el objetivo de garantizar tanto la comodidad del paciente como la efectividad del procedimiento.

Pese a todo, los participantes coincidieron en que esta práctica sigue estando infrautilizada en muchas consultas, principalmente debido a la falta de protocolos claros y estandarizados. En este sentido, la Dra. Mateos subrayó que “es necesario que haya protocolos claros basados en evidencia científica que sean revisados periódicamente según el riesgo epidemiológico que haya en cada momento. Y es fundamental basarse en evidencia científica para poder transmitir de forma veraz esa información y que el equipo, por tanto, esté más motivado para llevar a cabo ese procedimiento».

Esta visión refuerza la necesidad de avanzar hacia la elaboración de recomendaciones clínicas que faciliten la adopción generalizada de esta medida. “Tenemos más evidencia de tipo preclínico que clínico, pero los fundamentos de eficacia están ahí. Ahora tenemos que trasladarlo a la práctica clínica para poder aportar esos protocolos que nos faltan, pero, sin duda, con lógica se puede hacer una sugerencia más que fundamentada”, señaló la Dra. Molina.

El debate también permitió poner en valor el alto nivel de bioseguridad que caracteriza al sector odontológico. Para el Dr. Llodra, “la bioseguridad en las clínicas dentales está más que asegurada en la inmensa mayoría de las situaciones. No hay ninguna duda de que en las clínicas dentales en nuestro país se adoptan todas las medidas necesarias para evitar posibles infecciones de salud. Se trata de una afirmación refrendada en la propia evidencia de lo que pasó durante la pandemia de COVID-19, donde afortunadamente en el colectivo odontológico fueron muy contados los problemas profesionales de infección por SARS-CoV-2. Y eso fue así, no me cabe la más mínima duda, porque los dentistas y el resto de los profesionales del sector veníamos adoptando medidas de protección personal desde hace muchos años”.

Por tanto, la antisepsia pretratamiento se presenta como una evolución natural de estas prácticas, alineada con el concepto de odontología de excelencia: aquella que busca ofrecer lo mejor al paciente en términos de seguridad, eficacia y calidad asistencial. Integrar el enjuague antiséptico previo en los protocolos clínicos no solo refuerza la protección frente a riesgos biológicos, sino que contribuye a consolidar un modelo de atención más completo, basado en la prevención y en la mejora continua. La adopción de esta medida no debe entenderse como una opción, sino como una oportunidad para seguir avanzando hacia una odontología más segura, eficiente y comprometida con el bienestar de las personas.

En Dentaid creemos en la importancia de trabajar de la mano con entidades como el Consejo de Dentistas y con los propios profesionales para acercar la evidencia científica a la consulta. Desde Medical Affairs buscamos precisamente eso: ayudar a trasladar información rigurosa que permita promover buenas prácticas y seguir elevando los estándares de las clínicas dentales”, señala Júlia Sáez, Medical Lead de Dentaid.

El webinar estará disponible a partir del 9 de junio en este enlace: https://formacion.fundaciondental.es/jobus_job/antisepsia-pretratamiento-garantia-de-seguridad-en-la-clinica-dental/