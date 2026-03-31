Estudiantes de Enfermería austriacos visitan el Hospital Quirónsalud Málaga

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El Hospital Quirónsalud Málaga ha recibido la visita de un grupo de estudiantes de Enfermería procedentes de la Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG), el mayor proveedor de servicios sanitarios de Alta Austria, en el marco de un programa de formación internacional orientado al intercambio de conocimientos y la excelencia asistencial.

La OÖG es una de las principales organizaciones sanitarias de Austria, cuenta con una sólida red de centros formativos y programas especializados en profesiones sanitarias, donde la formación en Enfermería destaca por su enfoque práctico y multidisciplinar. Sus estudios combinan teoría, práctica clínica y metodología innovadora, garantizando una preparación integral y altamente cualificada de los futuros profesionales sanitarios.

La visita ha sido dirigida por la coordinadora de Atención al Paciente Internacional del Hospital Quirónsalud Málaga, África Sánchez, quien después de hacerles una presentación del centro, acompañada por el subdirector de Enfermería, Álvaro Ortega; recorrió con ellos instalaciones como Urgencias, Hospitalización, donde les recibió la enfermera Patricia Capdevila; la Sala de Simulación, donde el subdirector médico, el doctor Luis Ayala, les hizo una demostración de la simulación de habilidades basada en training por equipos habitual en el centro; y terminaron en el Hospital de Día, donde el radiofísico Juan Francisco Calvo les explicó el funcionamiento del equipamiento del área Radioterapia y Medicina Nuclear del Servicio Integral de Oncología.

Así, los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano distintas instalaciones y circuitos asistenciales del Hospital Quirónsalud Málaga, que han valorado como una gran experiencia que les permitirá reforzar competencias clínicas, habilidades comunicativas y una visión internacional de la profesión enfermera.

El programa formativo de la OÖG pone especial énfasis en el aprendizaje práctico en entornos reales, así como en la colaboración interdisciplinar, aspectos clave que también caracterizan la actividad de Quirónsalud Málaga.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Hospital con la formación continua, la atracción de talento internacional y la promoción de alianzas estratégicas con instituciones educativas europeas, contribuyendo al desarrollo de una sanidad más innovadora y global. Además, la presencia de estudiantes internacionales favorece el intercambio cultural y profesional entre equipos sanitarios, enriqueciendo la atención al paciente y fomentando una visión más amplia y diversa del cuidado.