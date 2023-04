Fact checked

La Dra. Ana de Hollanda, que desarrolla su trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, recuerda que la obesidad es un problema de salud altamente prevalente, es una enfermedad por sí misma y además un factor de riesgo de múltiples complicaciones, como los problemas metabólicos más conocidos como la diabetes, la hipertensión arterial, esteatosis hepática, enfermedad cardiovascular, así como, otros menos conocidos como la infertilidad y hasta 13 tipos de cáncer. Además, explica su relación con el dolor.

PREGUNTA.- ¿Cree que se tiene en cuenta suficientemente la relación entre la obesidad y el dolor?

RESPUESTA.- La relación entre el dolor y la obesidad es bidireccional, el dolor puede ser causa de obesidad y la obesidad causa dolor. En este difícil círculo vicioso, es importante incidir en la génesis del dolor. Su abordaje adecuado puede contribuir de forma significativa a prevenir la obesidad y sus problemas de salud asociados.

P.- ¿Es su asociación con el dolor, algo parecido a lo que sucede con su falta de consideración como enfermedad en España, algo que se está pasando por alto?

R.- La obesidad es un problema no valorado correctamente, no se codifican los diagnósticos de obesidad suficientemente, incluso aunque esto no supone ningún gasto económico. La falta de diagnóstico lleva a su deficiente abordaje. Por otro lado, la falta de equipos multidisciplinares en Atención Primaria dificulta que a la persona que vive con obesidad se le pueda ofrecer un tratamiento transversal.

P.-¿Qué medidas podrían mejorar la situación, desde el punto de vista de la comunidad médica y desde el de las autoridades sanitarias?

R.- La formación puede ayudar a que la comunidad médica esté mentalizada sobre el problema de salud que supone la obesidad, y ayudar a disminuir el intenso estigma que ejercen los profesionales sanitarios a las personas que padecen obesidad. Las autoridades sanitarias deben reconocer a la obesidad como enfermedad crónica para destinar más recursos a su tratamiento.

P.- Además de los más o menos evidentes vínculos mecánicos, por el impacto en las articulaciones, ¿qué otros mecanismos explican que la obesidad incremente el riesgo de padecer dolor en general? ¿Y dolor crónico?

R.- La obesidad supone un aumento de carga mecánica en las articulaciones, sin embargo, existen otros factores que contribuyen al dolor que no se relacionan con las cargas sino con el estado de inflamación leve y crónica que supone la obesidad. Además, otras hormonas como la leptina y la galanina parecen estar implicadas en la asociación entre el dolor y la obesidad. La obesidad es causa de cefaleas crónicas y se asocia también a la hipertensión endocraneana benigna que puede provocar dolor significativo.

P.- ¿Cuál sería el mensaje clave a la hora de hacer el mejor abordaje de la obesidad en el contexto del dolor?

R.- El abordaje del dolor ideal es multifactorial, en este abordaje, además de los hábitos de vida saludable en relación a la alimentación, sueño, ejercicio físico; el tratamiento de la obesidad puede contribuir de forma muy significativa al manejo del dolor. Sin embargo, asumir que la obesidad es la principal causa de las dolencias de las personas, sin confirmar con estudios adecuados puede favorecer el estigma y el tratamiento no adecuado del dolor y de otras patologías importantes.

Es importante remarcar la relación tan importante entre el dolor y la obesidad, y que ambas patologías requieren un abordaje multidisciplinar personalizado. El tratamiento de una patología mejorará directamente la otra.