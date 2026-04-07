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La neuropediatra del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, Ariadna Sánchez, ha destacado que el diagnóstico precoz del trastorno del espectro del autismo es clave para favorecer el desarrollo infantil. Además, ha subrayado que los primeros años, especialmente entre los 0 y los 3, constituyen una ventana de oportunidad crucial.

Pregunta: ¿Por qué es tan crucial el diagnóstico precoz del trastorno del espectro del autismo?

Respuesta: El diagnóstico precoz es clave para favorecer el desarrollo infantil. Los primeros años de vida, especialmente entre los 0 y los 3, constituyen una ventana de oportunidad crucial en la que el cerebro tiene una gran plasticidad. Esto permite que las intervenciones tempranas tengan un impacto muy positivo.

P: ¿Cómo definiría el autismo?

R: El autismo es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Implica una forma diferente de procesar la información, comunicarse y relacionarse con el entorno.

P: ¿Cuáles son los primeros signos de alerta que pueden observar las familias?

R: Algunos indicadores precoces habituales son el retraso en la adquisición del lenguaje, menor contacto visual, escasa respuesta al nombre o dificultades en el uso de gestos comunicativos.

También hay signos más sutiles que pueden pasar desapercibidos, como la falta de atención compartida —por ejemplo, no buscar la mirada del adulto ante algo llamativo— o patrones de juego repetitivos que a veces se confunden con rasgos de personalidad.

P: ¿Qué papel juegan las intervenciones tempranas?

R: Son fundamentales. En esa etapa inicial, terapias como la logopedia o la psicomotricidad, junto con apoyos adecuados en el entorno escolar, pueden marcar una diferencia significativa en áreas como el lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales y la autonomía.

P: ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico en su centro?

R: El proceso comienza con una valoración clínica detallada del neurodesarrollo, una exploración física y neurológica completa y, cuando es necesario, pruebas estructuradas como ADOS-2, ADI-R o escalas de desarrollo.

Trabajamos con un equipo multidisciplinar formado por neuropediatría, psicología, logopedia y otros especialistas, en coordinación con el entorno escolar.

P: ¿Cómo se acompaña a las familias tras el diagnóstico?

R: Ofrecemos un plan de intervención individualizado y un acompañamiento cercano. Es fundamental informar con claridad, orientar sobre recursos fiables y transmitir que cada niño tiene un enorme potencial que puede desarrollarse con los apoyos adecuados.

P: ¿Qué mitos sobre el autismo siguen existiendo?

R: Aún persisten ideas erróneas, como que el autismo tiene una única causa o que está relacionado con la crianza, algo completamente descartado por la comunidad científica.

También se cree que todas las personas con autismo son iguales o que no podrán tener una vida plena, cuando la realidad es muy distinta: cada niño tiene su propio perfil, ritmo y fortalezas.

P: ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad?

R: Es fundamental desmontar estos mitos y avanzar hacia una comprensión más realista y respetuosa. El autismo forma parte de la diversidad humana. Detectar, comprender y acompañar son las claves para que cada niño pueda desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial.