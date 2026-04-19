Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El glutatión se ha popularizado como uno de los antioxidantes más importantes del organismo. Precisamente, en un contexto en el que cada vez más personas buscan reforzar sus defensas y mejorar su estado de salud a través de complementos alimenticios, el glutatión destaca por ser una molécula que el propio organismo produce de forma natural, pero cuyos niveles pueden verse comprometidos por factores como la edad, las enfermedades o el estilo de vida.

Para analizar qué hay de cierto detrás de este antioxidante y qué dice realmente la ciencia, OKSALUD ha entrevistado al Dr. Jimmy Gutman, presidente del Comité Científico Asesor de Immunotec y uno de los mayores expertos mundiales en glutatión.

PREGUNTA.- El glutatión se presenta como un antioxidante clave para el sistema inmunitario y la desintoxicación celular. ¿Qué evidencia científica sólida respalda actualmente su suplementación en población general?

RESPUESTA.- El glutatión es el principal antioxidante del organismo, esencial para proteger las células y apoyar la función del sistema inmunitario. Aunque el cuerpo lo produce de forma natural, la investigación muestra que sus niveles disminuyen con la edad, el estrés, una mala alimentación, las enfermedades, la inflamación y la exposición a factores ambientales. Estudios clínicos, especialmente con precursores del glutatión como la N-acetilcisteína (NAC) o aislados de proteína de suero como Immunocal, demuestran una mejora del estado antioxidante y una reducción del estrés oxidativo. Los recursos de investigación médica recogen más de 200.000 artículos publicados sobre el glutatión en revistas científicas reconocidas.

P.- Si el glutatión es una molécula que el propio organismo produce de forma natural, ¿en qué situaciones clínicas concretas puede disminuir su nivel y justificar una intervención nutricional?

R.- Se sabe que los niveles de glutatión disminuyen en muchas situaciones: envejecimiento, enfermedades crónicas (como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares), cáncer, infecciones, estrés físico intenso, mala nutrición y exposición a toxinas (como la contaminación o el tabaco). En estos contextos, apoyar la producción de glutatión mediante la nutrición puede ser beneficioso.

A diferencia de muchos productos disponibles en el mercado, ingerir glutatión tiene poco impacto en el aumento de sus niveles en el organismo. El uso de precursores del glutatión, que aportan los componentes necesarios para que las células produzcan su propio glutatión, está reconocido por la ciencia y la investigación.

P- En los últimos años ha aumentado el interés por reforzar el sistema inmunitario. ¿Existe evidencia de que la suplementación con precursores del glutatión reduzca infecciones o mejore la respuesta inmunitaria de forma clínicamente relevante?

R.- Existe una evidencia creciente de que mantener niveles saludables de glutatión favorece la función de las células inmunitarias, en particular los linfocitos T y las células natural killer (NK). La investigación muestra que los niveles de glutatión se ven comprometidos durante las infecciones continuas Muchos estudios clínicos muestran una mejora de la función inmunitaria y una reducción de la gravedad o la duración de las enfermedades.

P.- Algunos expertos advierten de que muchos antioxidantes no han demostrado beneficios claros en la prevención de enfermedades crónicas. ¿Qué diferencia al glutatión de otros antioxidantes en términos de respaldo científico?

R- A diferencia de la mayoría de los antioxidantes, el glutatión se produce dentro de cada célula y desempeña un papel central en el reciclaje de otros antioxidantes como las vitaminas C y E. Por este motivo, a menudo se le denomina ‘antioxidante maestro’. También participa directamente en los procesos de desintoxicación en el hígado y en el mantenimiento de una respuesta inmunitaria normal. Este papel central y regulador, más allá de simplemente «neutralizar radicales libres», es lo que hace que el glutatión sea único y científicamente relevante.

P- ¿Existen riesgos, contraindicaciones o perfiles de pacientes en los que no recomendaría este tipo de suplementación?

R- En general, apoyar la producción de glutatión a través de la nutrición es seguro. Sin embargo, las personas con determinadas enfermedades raras deben consultar con un profesional sanitario. Los pacientes que estén recibiendo quimioterapia también deben consultar la suplementación con su médico tratante. Como ocurre con cualquier complemento, la calidad, la dosis y el contexto individual son importantes. Siempre es recomendable revisar la investigación disponible sobre cualquier suplemento concreto.

P.- Más allá del marketing en el sector de los complementos alimenticios, ¿qué mensajes considera esenciales trasladar a la población para evitar expectativas poco realistas sobre el glutatión?

R- Mejorar los niveles de glutatión no se considera una cura milagrosa. Es una parte de un panorama mucho más amplio de la salud que incluye la alimentación, el descanso y el ejercicio. El mensaje clave es el equilibrio: apoyar los sistemas naturales del organismo puede ayudar a mantener o mejorar la salud. El glutatión es cada vez más reconocido como una molécula natural esencial para mantener o mejorar nuestro estado de salud