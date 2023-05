Fact checked

El reloj biológico es crucial. Es el que marca en qué momento vamos a tener sueño y cuánto tiempo vamos a mantener ese sueño. El drama de esta sociedad de los avances tecnológicos, el tráfico y las mil tareas en la que vivimos, es que el 40% de la población no duerme bien. No logra conciliar el sueño o se despierta a mitad de noche y se desvela. O ambas cosas. Sus causas pueden ser diversas, desde problemas de salud, estrés, ansiedad, depresión, hasta factores ambientales como ruido, temperatura o luz. Además, ciertos medicamentos, el consumo de cafeína o alcohol, y hábitos de sueño poco saludables también pueden contribuir al insomnio.

Sus consecuencias son nefastas para el organismo (cuando se convierte en un mal crónico). Desde fatiga a problemas de concentración, irritabilidad, problemas de memoria, riesgo de accidentes, problemas emocionales y riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la falta de sueño como epidemia porque, tristemente, el insomnio crónico afecta al 8-10% de la población adulta, y el insomnio transitorio –aquél que se mantiene durante varias semanas pero luego remite–, a alrededor del 40% de la población de cualquier país occidental.

Diego García Borreguero, prestigioso neurólogo especializado en sueño, nos explica que una vez que se detecta la causa del insomnio es relativamente sencillo solucionarlo engañando al reloj cerebral con melatonina en un momento concreto o luminoterapia. Y aclara que tomar medicina a ciegas no tiene sentido porque es muy probable que no sea eficaz, de hecho, la melatonina puede adelantar el sueño, retrasarlo o no hacer nada, va a depender de la persona, y aunque haga efecto, es esencial saber qué dosis necesita la persona a tratar y en qué momento exacto.