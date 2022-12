El Consejo General de Dentistas entrega sus premios anuales ante un futuro de «retos y desafíos»

Fact checked

El Consejo General de Dentistas ha celebrado sus premios anuales donde se entregan los galardones y condecoraciones a aquellas personas e instituciones que han fomentado el enaltecimiento de la profesión odontológica. Un acto que también ha servido para resaltar la necesidad de seguir impulsando la profesión ante los «retos y desafíos» que aún tienen por delante para 2023, como destacó su presidente, Óscar Castro. Al acto ha asistido, entre otros, representantes de las diferentes Organizaciones Colegiales, Sociedades Científicas, Colegios Oficiales de distintas provincias del país, así como de otros sectores sanitarios.

El presidente de los dentistas de España, Óscar Castro, señaló durante este acto, que la Ley de Publicidad Sanitaria -por la que están luchando-«beneficia a los pacientes, a los usuarios de la sanidad. Por lo tanto, todo lo que sea legislar para bien y para su beneficio hay que fomentarlo y potenciarlo». En este sentido, lamentó que muchas veces los «intereses políticos» estaban por encima de los intereses «que tienen que repercutir sobre la población» pero dejó claro que ya es «un hecho» y que algunos grupos políticos que hace siete meses votaron que no «ahora están proponiendo a través de proposiciones no de ley que se legisle la publicidad».

El presidente del Consejo General de Dentistas instó al Gobierno a que «se asesore, que invierta en prevención, que promueva la contratación de más dentistas y que de verdad se preocupe por la salud oral de los ciudadanos». Del mismo modo, lamentó los vaivenes a los que los partidos políticos someten a la sociedad, poniendo de ejemplo la PNL sobre publicidad sanitaria. En este sentido, insistió en que la salud no puede convertirse en un mercado donde la víctima sea el paciente y el foco esté puesto en los profesionales, porque es injusto. «No voy a parar hasta que consigamos lo que es justo: salvaguardar la buena imagen de nuestros profesionales y proteger a nuestros pacientes», destacó el Dr. Castro.

La Organización Colegial ha reconocido el trabajo de fomento de la salud oral realizado por la Región de Murcia y su presidente, Fernando López Miras, aseguró que era un orgullo el reconocimiento «máximo cuanto tiene esta trascendencia». En este sentido, admitió que era un impulso para seguir trabajando. Así, añadió que «todos los gobiernos deberían ir en esa dirección, trabajar en la salud, en este caso bucodental, en la prevención y en los hábitos saludables. En la Región de Murcia estamos llevando a cabo un proyecto de salud bucodental infantil, y que ahora lo hemos ampliado de seis a nueve años para que pueda llegar, a más de 65.000 niños, esa atención bucodental gratuita. También con la atención de niños de hasta 14 años con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, o con el programa de salud integral bucodental de Murcia» recalcó.

Premiados

En esta ocasión, el Premio Santa Apolonia, máximo galardón del Consejo General de Dentistas, ha sido otorgado al Dr. Juan Manuel Seoane Lestón. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y médico estomatólogo por la misma universidad. Catedrático de Cirugía Oral en la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido codirector de las campañas nacionales de prevención de cáncer oral desde 2007, y es académico de la Academia Nacional de Ciencias Odontológicas.

El Dr. Fernando Autrán Mateu ha recibido el Premio Dentista del Año. Autrán es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en Estomatología por la misma universidad, y diplomado en Odontología Estética. Actualmente, es director de Autrán Dental, director del centro de formación para postgraduados Autrán Dental Academy, y director del postgrado académico de Rehabilitación Estética Mínimamente Invasiva en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares (SCOE), y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sido galardonado con el Premio Juan José Suárez Gimeno, de Fomento de la Salud Oral. Desde que preside dicha comunidad autónoma, López Miras ha incorporado más prestaciones de salud bucodental para la población infantil. Además, ha impulsado la creación de la primera Academia de Ciencias Odontológicas, lo que supone un gran avance en la divulgación, la imagen y el reconocimiento social para el ámbito científico de la Odontología.

La web Cuídate Plus ha recibido el Premio José Navarro Cáceres, de información sanitaria odontoestomatológica, por sus contenidos divulgativos y de prevención en materia de salud bucodental. Recogieron el galardón Miguel González Corral, director del Área de Salud de Unidad Editorial, y Dña. Mar Sevilla, redactora jefe de Cuídate Plus.

El Premio a Trabajos de Cooperación al Desarrollo en Materia de Atención Bucodental de Organizaciones No Gubernamentales ha sido para Smile is a foundation, por su proyecto Smile and see. Zimbabwe. Sergio Morante Mudarra, patrono y cooperante de la fundación, junto con Dña. Natalia Ortiz López, cooperante, fueron los encargados de recogerlo.

Por otra parte, el trabajo Guía de práctica clínica para la prevención y manejo de las lesiones de mancha blanca asociadas al tratamiento de ortodoncia, realizado por Laura Ceballos García (autora) y Yolanda Martínez Beneyto (coautora) ha sido galardonado con el Premio Mejor artículo RCOE 2021.

Las distinciones de Miembro de honor han sido para Ihsane Ben Yahya, presidenta de la Federación Dental Internacional (FDI) y para Juan Antonio Callejas Cano, diputado del Partido Popular.

Los Consejeros de honor de este año han sido Jaime Sánchez Calderón, Guillermo Roser Puigserver y Lorenzo de Torres Magriñá. Por último, los Dictantes de honor nombrados por el Consejo han sido Leopoldo Forner, Ramón Gómez, Carmen Llena, Armando Menéndez y Carlos Sanz.