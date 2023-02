Fact checked

La política y sus controversias forman parte de nuestra vida cotidiana, cuando encendemos la televisión y vemos un debate político en los tribunales o nuevas noticias sobre medidas políticas que han generado un ambiente de polémica.Estas disputas forman parte de nuestro día a día y lo que se desconoce en gran medida es el impacto cotidiano de la política en la sociedad, o aún peor, en nuestra salud mental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad.

En 2021, el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, José Martínez Olmos junto al codirector del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente en el Hospital Gregorio Marañón, Celso Arango, crearon un documento llamado ‘Presente y Futuro de la Salud Mental en España’. De esta manera, Arango afirmó que la salud mental en España «es menos prioritaria que en otros países europeos», exponiendo algunos datos como el disminuido ratio de psiquiatras del sistema de salud, «por cada 100.000 habitantes, es de 9 o 10 frente a los 16 de otros países, mientras el número de psicólogos todavía es menor».

Los datos de salud mental no han mejorado en los últimos años desde entonces, y los propios políticos que deben arreglar la situación sanitaria son los que según un estudio publicado en ‘Journal of Personality’ podrían afectar a nuestra salud mental. La revista científica and Social Psychology fue la que publicó la investigación, llamada The Political Is Personal: The Costs of Daily Politics, donde los investigadores de la Universidad de Toronto reconocen que el estrés de la agenda política puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas, aunque no recibir esta información también puede hacerlo, a lo que nos preguntamos ¿qué medidas deberíamos tomar?.

«Cuando se trata de política, puede haber un compromiso entre sentirse bien y hacer el bien», dijo el profesor asistente de psicología en la Universidad de Toronto, Brett Q. Ford. «Protegerse del estrés de la política puede ayudar a promover el bienestar, pero también tiene un costo para mantenerse comprometido y activo en la democracia».

Metodología del estudio

El estudio aplicó un marco de ciencia afectiva para comprender cómo el público experimenta la política cotidiana en un examen de dos partes. Primero, usó métodos diarios longitudinales con una muestra de 198 estadounidenses que respondieron una serie de preguntas cada noche durante dos semanas.

En general, los investigadores encontraron que pensar en eventos políticos diarios evocaba emociones negativas en los participantes, a pesar de que la pregunta de la encuesta no había pedido a los participantes que pensaran en eventos políticos negativos. Los participantes que experimentaron más emociones negativas relacionadas con la política informaron una peor salud física y psicológica diaria en promedio, pero también informaron una mayor motivación para actuar en causas políticas al hacer cosas como el voluntariado o la donación de dinero a campañas políticas.

En la segunda parte del estudio , los investigadores replicaron estos resultados durante tres semanas con un grupo más grande de 811 participantes que incluía no solo a demócratas y republicanos, sino también a personas afiliadas a un partido político diferente o a ningún partido.

En un experimento final, los investigadores pidieron a los participantes que probaran varias estrategias diferentes de regulación emocional mientras miraban los videos: distracción, reevaluación cognitiva o aceptación de sus sentimientos negativos. Al replicar los resultados de los estudios diarios, los investigadores encontraron que dos de las estrategias, la distracción y la reevaluación cognitiva, redujeron consistentemente las emociones negativas de los participantes, lo que a su vez predijo un mejor bienestar, pero redujo indirectamente la probabilidad de que quisieran tomar medidas políticas. En general, los resultados sugieren que la política tiene un efecto diario significativo en la salud y el bienestar de muchos estadounidenses, según los autores.

Estrategias o soluciones

La encuesta también preguntó a los participantes sobre varias estrategias que podrían haber usado para manejar sus emociones negativas, incluida la distracción de las noticias y la «reevaluación cognitiva», o reformular cómo pensaban sobre una noticia para que pareciera menos negativo. Los participantes que usaron con éxito estas estrategias para manejar sus emociones negativas reportaron un mejor bienestar diario, pero también menos motivación para tomar acción política.

«La política moderna, sus controversias diarias, descortesía e ineptitud, supone una carga emocional regular para los estadounidenses», dijo Matthew Feinberg, PhD, coautor del artículo y profesor de comportamiento organizacional en la Escuela de Administración Rotman de la Universidad de Toronto.