CONECTAMA reúne a las voces más influyentes de la sanidad y el derecho en un congreso llamado a convertirse en referente

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A.M.A. celebró ayer la primera edición de CONECTAMA, el Primer Congreso de la Mutua de los Profesionales Sanitarios, que reunió a destacadas autoridades, a presidentes de Consejos Generales y de colegios profesionales, profesionales sanitarios, universidades, hospitales y referentes del derecho, la ciencia y la salud, bajo el lema «Sanidad y Derecho: un encuentro de futuro».

El congreso es fruto de la visión de Diego Murillo, presidente de honor de A.M.A. y presidente de la Fundación A.M.A., pionero en apostar por el seguro de Responsabilidad Civil Profesional y decisivo para estrechar el vínculo de la Mutua con los profesionales sanitarios, sus colegios y sus organizaciones representativas, y del impulso de Raquel Murillo, directora general de A.M.A., artífice de CONECTAMA y pieza clave, junto con su equipo, para que este encuentro se haya convertido en una realidad.

Abrió la jornada Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A.: “Hemos querido crear un espacio que no se limite a hablar de seguros, sino que aborde de forma transversal los grandes cambios que ya están transformando nuestra sanidad. Por eso hemos reunido en una misma jornada la inteligencia artificial, el futuro de las profesiones sanitarias, la sostenibilidad de la Responsabilidad Civil Profesional, la innovación científica, la prevención y la evolución de los hospitales. El lema, ‘Sanidad y Derecho: un encuentro de futuro’, resume esa voluntad: conectar perspectivas distintas para anticiparnos a lo que viene”.

Campos subrayó además que “la extraordinaria respuesta de los profesionales confirma el interés que ha despertado CONECTAMA” y recordó que “el protagonismo es de los profesionales, científicos, juristas, gestores y expertos que participan en las cinco mesas”.

La periodista Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana, condujo un programa estructurado en cinco grandes conversaciones.

Inteligencia artificial y consulta grabada. La primera mesa, moderada por Beatriz Martínez, jefa del Departamento de Siniestros RCP de A.M.A., abordó la IA, las sesiones grabadas y la responsabilidad en la nueva relación clínica entre sanitario y paciente. Participaron Borja Adsuara, consultor de Estrategia Digital, Asuntos Públicos y Regulatorios; Ignacio Hernández Medrano, fundador y director médico de Savana; Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica; y Andrés Santiago Sáez, presidente de Gestión de Riesgos Sanitarios del Hospital Clínico San Carlos.

Ocho profesiones, una misma mesa. Xabier Fortes, director y presentador de La noche en 24 horas de RTVE, moderó un diálogo inédito entre los presidentes y la presidenta de ocho Consejos Generales sobre los retos de la próxima década: Tomás Cobo (médicos), Florentino Pérez Raya (enfermería), Jesús Aguilar (farmacéuticos), Óscar Castro (dentistas), Gustavo Paseiro (fisioterapeutas), Gonzalo Moreno del Val (veterinarios), Elena Carrascosa (podólogos) y Andrés Gené (ópticos-optometristas).

Hacia una RC profesional sostenible. La Responsabilidad Civil Profesional, seña de identidad de A.M.A., protagonizó la tercera mesa, moderada por Raquel Murillo, directora general de A.M.A. El debate reunió a José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo; Enrique Ruiz Escudero, diputado de la Asamblea de Madrid, senador y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad; Manuel Mascaraque, director del Área de Seguros Generales de UNESPA; y Jackie Calleja, director médico del Centro Bmum, para analizar cómo compatibilizar la protección del paciente con la seguridad jurídica y la tranquilidad del profesional.

A continuación, se presentó el libro Consentimiento informado. Formar e informar, de Juan Calixto Galán Cáceres, fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y Pedro Hidalgo Fernández, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz.

Ciencia y prevención

Por la tarde, Marina Montiel, fundadora, directora y presentadora de Palabras con Salud, moderó la mesa sobre innovación científica, prevención y sanidad de vanguardia, abierta con un vídeo del cirujano torácico Diego González Rivas, referente internacional en cirugía mínimamente invasiva. Intervinieron Manel Esteller, investigador ICREA en el Institut de Recerca Sant Pau; Pablo Álvarez, director general de Moderna España y Portugal; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Digital de la UCM; y José Manuel Sánchez-Vizcaíno, profesor emérito de Sanidad Animal de la UCM (VISAVET).

El hospital de 2036. Cerró el ciclo de debates la mesa moderada por José Manuel Baltar, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), con los responsables de grandes hospitales madrileños: Marta Cremades (Hospital Fundación Jiménez Díaz), César Gómez Derch (Hospital Clínico San Carlos) y Álvaro Zabala (Clínica Universidad de Navarra en Madrid). Los ponentes coincidieron en un modelo más conectado, digital y flexible, con una atención que irá cada vez más allá de las paredes del hospital.

Al finalizar la jornada, Mónica Carrillo resumió que “hemos asistido a este primer congreso con gran éxito no solo de aforo sino también de profesionales conectados”.

Por su parte, Luis Campos ha querido “agradecer a todos los que hoy nos han acompañado en esta jornada con una especial mención a la doctora Raquel Murillo por su gestión e implicación en este primer congreso. También me es necesario mencionar que AMA es la mutua de los profesionales sanitarios y siempre ha estado a su lado gracias a la decisión que tuvo hace ya muchos años Don Diego Murillo al tomar por bandera la necesidad de defender la profesionalidad y su práctica. Hoy han ocurrido en una misma sala conversaciones que normalmente transcurren por separado. Hemos escuchado a ocho profesiones sanitarias hablar de los retos que comparten y hemos comprobado que la inteligencia artificial, la prevención o el hospital del futuro exigen respuestas en las que la medicina y el derecho avancen juntos”.

La clausura institucional corrió a cargo de Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. “Mi reconocimiento absoluto a AMA por lo que hacéis y por proteger a quienes protegen y salvan vidas. Mi compromiso con la sanidad del futuro y con que todos trabajemos juntos, porque sin el conocimiento y la implicación de todos nosotros no será posible.

Y concluyó: “Ojalá que este sea el primero de muchos congresos en los que podamos escribir esa sanidad del futuro. Que la IA nunca sustituya a la inteligencia natural, porque desaparecería la humanidad, y que ninguna tecnología reemplace una mirada o una mano entre un profesional sanitario y un paciente”.

A.M.A. anuncia que CONECTAMA tendrá una segunda edición en 2027.