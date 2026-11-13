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La inteligencia artificial se ha incorporado a nuestra vida cotidiana a una velocidad extraordinaria. Nos ayuda a trabajar, estudiar, escribir y resolver problemas, pero también empieza a ocupar espacios que hasta ahora estaban reservados al pensamiento propio, la relación con otras personas e incluso la atención de nuestra salud mental. La inteligencia artificial facilita nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana, pero su uso excesivo puede tener consecuencias sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. El problema aparece cuando dejamos de utilizarla como herramienta de apoyo y delegamos en ella capacidades que necesitamos seguir ejercitando.

Entre los principales riesgos destacan:

Disminución del pensamiento crítico: El uso de IA disminuye la curiosidad, la crítica y la capacidad de evaluación en cualquier situación.

Menor capacidad para recordar la información que procesamos con ayuda de la IA. La repetición de su uso disminuye la capacidad de memorizar porque se delega en la máquina.

Deuda cognitiva y atrofia por desuso debido a la reducción del esfuerzo mental necesario para mantener la atención y resolver problemas.

«El cerebro necesita ejercitarse. Si dejamos que la inteligencia artificial piense, escriba y resuelva por nosotros de forma habitual, estamos reduciendo las oportunidades de entrenar nuestras propias capacidades cognitivas», explica Javier García Campayo. Pero los riesgos van más allá de la memoria y la atención. Cada vez más personas recurren a la IA para consultar problemas médicos o psicológicos, e incluso como sustituto de amigos o parejas.

«La IA puede ofrecer información y compañía, pero no debe sustituir a un médico, un psicólogo ni las relaciones humanas. Puede proporcionar respuestas convincentes que no siempre son correctas y, en personas vulnerables, reforzar creencias o comportamientos perjudiciales», advierte el psiquiatra.

Dietas y pérdida de peso en el punto de mira

Especial preocupación merecen los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Las consultas sobre calorías, dietas, pérdida de peso o imagen corporal pueden reforzar pensamientos obsesivos y conductas restrictivas en personas con anorexia, bulimia u otros problemas alimentarios. «En los TCA, una respuesta aparentemente inocua puede reforzar conductas perjudiciales. La IA no siempre identifica la vulnerabilidad psicológica que hay detrás de una consulta, por lo que nunca debe sustituir la atención de profesionales especializados», señala García Campayo.

La solución no pasa por renunciar a la tecnología, sino por utilizarla con criterio: pensar antes de preguntar, contrastar sus respuestas, seguir leyendo, aprendiendo y resolviendo problemas por nosotros mismos y, sobre todo, mantener las relaciones personales. «La inteligencia artificial debe ayudarnos a pensar mejor, no pensar en nuestro lugar» concluye el catedrático.